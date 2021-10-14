Додаткові 100 – 200 калорій у денному раціоні можуть призвести до збільшення ваги. Здорово 24 діляться корисними порадами, які допоможуть запобігти цьому.

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Як зберегти вагу без зайвих витрат

Відкладіть половину на завтра



Діліть шкідливу їжу навпіл / Фото Unsplash

Якщо у вас з'явилось бажання з'їсти щось смачненьке, але шкідливе для фігури, не біда. Розділіть це навпіл та відкладіть частина на завтра. Так денне споживання калорій зменшиться мінімум на 100, а задоволення від поїдання смачненького зможете розтягнути на 2 дні.

Мінус 100 калорій.

Виходьте на зупинку раніше

Ранкова та вечірні 15-хвилинні прогулянки допоможуть розвантажитись та спалити зайві калорії. Тому сміливо виходьте на 1 зупинку раніше і долайте решту шляху пішки.

Мінус 120 калорій.

Відмовтесь від картоплі фрі



Відмовтесь від картоплі фрі / Фото Unsplash

Часто смажену картоплю подають як додаток до основної страви. У такому випадку від неї краще відмовлятись, адже вона не принесе вам користі, а лише зайві калорії. У якості гарніру краще замовити більш корисну альтернативу, або ж потішити себе додатково салатом, якщо ви боїтесь залишитись голодним.

Мінус 200 калорій.

Менше олії

Готуючи вечерю, ви можете вберегти себе від 100 лишніх калорій, не додавши лише одну ложку оливкової олії. Тому знизити калорійність раціону допоможе зменшення споживання рослинних жирів.

Мінус 100 калорій.

Замініть лате на американо



Лате замініть на американо / Фото Unsplash

У лате, разом з молоком, ви споживаєте до 186 зайвих калорій. Тому американо врятує вас від сонливості та зайвих кілограмів.

Мінус 186 калорій.

Уникайте солодощів

Відмова від солодких перекусів дозволить зекономити 100 – 200 калорій. Тому тістечка, печиво та інші солодощі варто залишати на прилавках магазинів, аби потім не скидати їх фізичними навантаженнями.

Розмови під час ходьби



Розмовляйте під час прогулянок / Фото Unsplash

Якщо ви протягом дня відкладали важливу розмову чи просто хочете поділитись чимось із рідними, зробіть це під час прогулянки. Так ви зможете спалити на 100 калорій більше, якщо поєднаєте ці 2 дії.

Мінус 100 калорій.

Мінус 100 – 200 калорій.

Менше картоплі

Одна запечене в олії картоплина може містити до 200 калорій. Тому варто відмовлятись від такого гарніру, а зробити акцент на м'ясній страві.

Мінус 200 калорій.

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Більше прогулянок



Організуйте додаткову прогулянку / Фото Unsplash

Не лінуйтесь та влаштовуйте собі додаткові енергійні прогулянки. Особливо це легко робити, якщо у вас є домашні улюбленці. Вони будуть щасливі і вам це принесе лише користь.

Мінус 150 калорій.