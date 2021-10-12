Не всі знають, як правильно організувати вихідні так, щоб вони були активними, здоровими та подарували заряд енергії на весь тиждень. Здорово 24 діляться корисними порадами, які допоможуть це зробити.

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Як зробити відпочинок корисним і здоровим

Не відкладайте на "потім"

Не бійтесь робити перерву у роботі. Великі перенавантаження виснажують організм, ваша продуктивність погіршується, а, отже, ви змушені витрачати більше часу на роботу. Такі перерви – це чудова підзарядка, а не трата часу, тому не відкладайте їх.

Плануйте відпочинок



Відпочинок також варто планувати / Фото Unsplash

Планувати варто не лише справи та робочий день, а й відпочинок. Подумайте, де ви можете провести вихідні та занотуйте у щоденнику. Так ви зможете підготуватись фізично та психологічно до нього. Також не забувайте про перерви під час робочого дня, які також варто планувати.

Вибирайте "чистий" відпочинок

Під час відпочинку варто повністю відключатись від роботи. Спробуйте повністю абстрагуватись та не думати про справи. Якщо ви називаєте "відпочинком" зниження темпу роботи або зменшення кількості завдань, то енергію і сили відновити вам не вдасться.

Змінюйте місце



Змінюйте локацію відпочинку / Фото Unsplash

Особливо це актуально для тих, хто працює вдома. Важливо змінювати не лише заняття, але й локацію – це допоможе мозку швидше та ефективніше розслабитися.

Додайте трохи спонтанності

Нові яскраві емоції допоможуть вам швидше відновитись. Всі ми потребуємо нових емоцій і досвіду, тому не варто боятись змін. Погоджуйтеся на незвичайні пропозиції, знайдіть улюблену справу і досліджуйте нові маршрути у власному місті, регіоні, країні.

Замініть пасивний відпочинок на активний



Краще відмовитись від пасивного відпочинку / Фото Unsplash

Якщо ви любитель перегляду телепередач з поїданням чогось смачненького чи читання стрічки в соцмережах – розслабитись буде вам складніше. Варто виходити за рамки комфортного та звичного і проводити вихідні активно. Позитив і енергія, отримані під час занять спортом, прогулянок чи танців додадуть вам сил та змусять почуватись набагато краще.

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Шукайте користь

Якщо вам все ж важко дається активний спосіб відпочинку, спробуйте почерпнути якомога більше користі з пасивного. Намагайтеся не просто поглинати інформацію, а й аналізувати її, проводити внутрішню роботу над собою.