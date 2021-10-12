Не все знают, как правильно организовать выходные так, чтобы они были активными, здоровыми и подарили заряд энергии на всю неделю. Здорово 24 делятся полезными советами, которые помогут это сделать.

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Как сделать отдых полезным и здоровым

Не откладывайте на "потом"

Не бойтесь делать перерыв в работе. Большие перегрузки истощают организм, ваша продуктивность ухудшается, а, следовательно, вы вынуждены тратить больше времени на работу. Такие перерывы – это замечательная подзарядка, а не трата времени, поэтому не откладывайте их.

Планируйте отдых



Отдых также стоит планировать / Фото Unsplash

Планировать следует не только дела и рабочий день, но и отдых. Подумайте, где вы можете провести выходные и запишите в дневнике. Так вы сможете подготовиться физически и психологически к нему. Также не забывайте о перерывах во время рабочего дня, которые также стоит планировать.

Выбирайте "чистый" отдых

Во время отдыха следует полностью отключаться от работы. Попробуйте полностью абстрагироваться и не думать о делах. Если вы называете "отдыхом" снижение темпа работы или уменьшения количества задач, то энергию и силы восстановить вам не удастся.

Меняйте место



Меняйте локацию отдыха / Фото Unsplash

Особенно это актуально для тех, кто работает дома. Важно менять не только занятия, но и локацию – это поможет мозгу быстрее и эффективнее расслабиться.

Добавьте немного спонтанности

Новые яркие эмоции помогут вам быстрее восстановиться. Все мы нуждаемся в новых эмоциях и опыте, поэтому не стоит бояться изменений. Соглашайтесь на необычные предложения, найдите любимое дело и исследуйте новые маршруты в собственном городе, регионе, стране.

Замените пассивный отдых активным



Лучше отказаться от пассивного отдыха / Фото Unsplash

Если вы любитель просмотра телепередач с поеданием чего-нибудь вкусненького или чтения ленты в соцсетях – расслабиться будет вам сложнее. Стоит выходить за рамки комфортного и привычного и проводить выходные активно. Позитив и энергия, полученные во время занятий спортом, прогулок или танцев придадут вам сил и заставят чувствовать намного лучше.

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