Якщо вчасно не виявити та почати лікувати депресію, вона може набути хронічного характеру і призвести до гірших захворювань. Здорово 24 розповідають про причини та головні симптоми депресії.

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Причини та симптоми депресії

Люди переживають депресію по-різному. Цей розлад настрою часто заважає повсякденній роботі, що призводить до зниження продуктивності. Причини таких станів можуть бути різними: як біологічними, так і соціальними.

Причини депресії:

генетичні порушення: якщо з ваших рідних хтось страждає депресією чи інші розлади;

травма дитинства: деякі події здатні провокувати появу страху та стресу у тілі протягом усього життя;

будова мозку також може стати причиною розвитку депресії, якщо лобова частка менш активна;

деякі захворювання можуть призвести до депресії, зокрема, хронічні хвороби, безсоння або розлад гіперактивності з дефіцитом уваги;

наркотична чи алкогольна залежність теж часто стає причиною депресії;

низька самооцінка або самокритичність;

деякі препарати можуть викликати розлади настрою та призводити до депресії;

стрес та трагічні події також стають причиною депресії.

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Симптоми депресії



Головні симптоми депресії / Фото Unsplash

Під час депресії вас можуть турбувати різні симптоми, які будуть впливати не лише на настрій, а й на роботу організму. До того ж депресія може по-різному проявлятись у чоловіків та жінок.

До симптомів депресії відносять:

поганий настрій, гнів, агресивність, дратівливість, тривогу, неспокій;

відчуття порожнечі, смутку, безнадійності;

втрату інтересу та задоволення від улюблених занять;

відчуття втоми, думки про самогубство, вживання алкоголю чи наркотиків;

втрату сексуального інтересу та зниження статевого потягу;

нездатність зосередитися, труднощі з виконанням завдань, затримку відповідей під час розмов;

безсоння, неспокійний сон або надмірна сонливість;

головний біль, проблеми з травленням.

Якщо ви помітили деякі симптоми у себе, варто звернутись до спеціаліста. Буденність з депресією може бути важкою, але лікування допоможе покращити якість вашого життя.