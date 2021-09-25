Якщо вчасно не виявити та почати лікувати депресію, вона може набути хронічного характеру і призвести до гірших захворювань. Здорово 24 розповідають про причини та головні симптоми депресії.
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Причини та симптоми депресії
Люди переживають депресію по-різному. Цей розлад настрою часто заважає повсякденній роботі, що призводить до зниження продуктивності. Причини таких станів можуть бути різними: як біологічними, так і соціальними.
Причини депресії:
- генетичні порушення: якщо з ваших рідних хтось страждає депресією чи інші розлади;
- травма дитинства: деякі події здатні провокувати появу страху та стресу у тілі протягом усього життя;
- будова мозку також може стати причиною розвитку депресії, якщо лобова частка менш активна;
- деякі захворювання можуть призвести до депресії, зокрема, хронічні хвороби, безсоння або розлад гіперактивності з дефіцитом уваги;
- наркотична чи алкогольна залежність теж часто стає причиною депресії;
- низька самооцінка або самокритичність;
- деякі препарати можуть викликати розлади настрою та призводити до депресії;
- стрес та трагічні події також стають причиною депресії.
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Симптоми депресії
Головні симптоми депресії / Фото Unsplash
Під час депресії вас можуть турбувати різні симптоми, які будуть впливати не лише на настрій, а й на роботу організму. До того ж депресія може по-різному проявлятись у чоловіків та жінок.
До симптомів депресії відносять:
- поганий настрій, гнів, агресивність, дратівливість, тривогу, неспокій;
- відчуття порожнечі, смутку, безнадійності;
- втрату інтересу та задоволення від улюблених занять;
- відчуття втоми, думки про самогубство, вживання алкоголю чи наркотиків;
- втрату сексуального інтересу та зниження статевого потягу;
- нездатність зосередитися, труднощі з виконанням завдань, затримку відповідей під час розмов;
- безсоння, неспокійний сон або надмірна сонливість;
- головний біль, проблеми з травленням.
Якщо ви помітили деякі симптоми у себе, варто звернутись до спеціаліста. Буденність з депресією може бути важкою, але лікування допоможе покращити якість вашого життя.