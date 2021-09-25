Если вовремя не обнаружить и начать лечить депрессию, она может приобрести хронический характер и привести к худшим заболеваниям. Здорово 24 рассказывают о причинах и главных симптомах депрессии.
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Причины и симптомы депрессии
Люди переживают депрессию по-разному. Это расстройство настроения часто мешает повседневной работе, что приводит к снижению продуктивности. Причины таких состояний могут быть разными: как биологическими, так и социальными.
Причины депрессии:
- генетические нарушения: если из ваших родных кто-то страдает на депрессию или другие расстройства;
- травма детства: некоторые события способны провоцировать появление страха и стресса в теле в течение всей жизни;
- строение мозга также может стать причиной развития депрессии, если лобная доля менее активна;
- некоторые заболевания могут привести к депрессии, в частности, хронические болезни, бессонница или расстройство гиперактивности с дефицитом внимания;
- наркотическая или алкогольная зависимость тоже часто становится причиной депрессии;
- низкая самооценка или самокритичность;
- некоторые препараты могут вызвать расстройства настроения и приводить к депрессии;
- стресс и трагические события также становятся причиной депрессии.
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Симптомы депрессии
Главные симптомы депрессии / Фото Unsplash
Во время депрессии вас могут беспокоить различные симптомы, которые будут влиять не только на настроение, но и на работу организма. К тому же депрессия может по-разному проявляться у мужчин и женщин.
К симптомам депрессии относятся:
- плохое настроение, гнев, злость, раздражительность, тревогу, беспокойство,
- ощущение пустоты, печали, безнадежности;
- потерю интереса и удовольствия от любимых занятий;
- чувство усталости, мысли о самоубийстве, употребления алкоголя или наркотиков;
- потерю сексуального интереса и снижение полового влечения;
- неспособность сосредоточиться, трудности с выполнением задач, задержку ответов во время разговоров;
- бессонница, беспокойный сон или чрезмерная сонливость;
- головные боли, проблемы с пищеварением.
Если вы заметили некоторые симптомы у себя, стоит обратиться к специалисту. Обыденность с депрессией может быть тяжелой, но лечение поможет улучшить качество вашей жизни.