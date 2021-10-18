За словами експертів, якщо чай дуже сухий, це означає, що він втратив 97% вологи. Це своєю чергою може призвести до того, що листя почне поглинати навколишні аромати.

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Дотримуйтеся цих 3-х правил, щоб зберегти корисні властивості чаю.

Герметичні контейнери

Зберігайте чай в герметичних контейнерах / Фото Pexels

Експерти підкреслюють важливість зберігання чаю в герметичних контейнерах. Причому це відноситься як до розсипного листового чаю, так і до чаю в пакетиках. Тримайте свій чай якомога далі від інших сильних ароматів, наприклад спецій.

Темне місце

Зберігайте чай виключно в темному сухому місці. Експерти пояснюють, що чайне листя може поглинати сонячне світло, яке пошкоджує його. В результаті смак напою погіршується, а його користь падає. З цієї причини потрібно відмовитися від скляних контейнерів.

Прохолодне місце

Зберігайте чай виключно в темному сухому місці / Фото Pexels

Одним з найгірших місць для зберігання чаю є холодильник. Однак тримати його варто саме у прохолоді, оскільки спека теж притуплює смак і аромат листя. З цієї ж причини не варто зберігати чай поруч з плитою та духовкою.

Водночас такий вид чаю як пуер можна зберігати відкритим. Це посилює процес ферментації чаю і дозволить аромату розкритися повністю. Крім того, листя можна зберігати в морозильній камері. Проте робити це можна виключно в герметично запакованих контейнерах. В такому разі чай збереже свої корисні властивості максимально довго.