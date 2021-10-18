По словам экспертов, если чай очень сухой, это значит, что он потерял 97% влаги. Это в свою очередь может привести к тому, что листья начнет поглощать окружающие ароматы.

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Следуйте трем правилам, чтобы сохранить полезные свойства чая

Герметичные контейнеры

Храните чай в герметичных контейнерах / Фото Pexels

Эксперты подчеркивают важность хранения чая в герметичных контейнерах. Причем это относится как к рассыпному листовому чаю, так и к чаю в пакетиках. Держите свой чай подальше от других сильных ароматов, например специй.

Темное место

Храните чай исключительно в темном сухом месте. Эксперты объясняют, что чайной лист может поглощать солнечный свет, что в последствии повреждает его. В результате вкус напитка ухудшается, а его польза – падает. По этой же причине нужно отказаться от стеклянных контейнеров.

Прохладное место

Храните чай исключительно в темном сухом месте / Фото Pexels

Одно из худших мест для хранения чая – холодильник. Однако держать его стоит именно в прохладе, поскольку жара тоже притупляет вкус и аромат листьев. По этой же причине не стоит хранить чай рядом с плитой и духовкой.

В то же время такой вид чая как пуэр можно хранить открытым. Это усиливает процесс ферментации чая и позволит аромату раскрыться полностью. Кроме того, листья можно хранить в морозильной камере. Однако делать это можно только в герметично упакованных контейнерах. В таком случае чай сохранит свои полезные свойства максимально долго.