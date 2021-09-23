Нервова булімія – це розлад харчової поведінки, що характеризується циклом переїдання та подальшою компенсаторною поведінкою (різними методами очищення). Чим частіше стаються цикли переїдання / вивільнення, тим важчим є перебіг хвороби.
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За статистикою, жінки більш схильні до нервової булімії, ніж чоловіки. Поширеність в США протягом життя становить 1,5% у жінок і 0,5% у чоловіків.
Діагностичні критерії згідно DSM
1. Повторювальні епізоди переїдання, які мають обидві ознаки:
- з’їдання за певний проміжок часу (наприклад за 2 години) кількості їжі, яка є значно більшою за ту, яку з’їла б більшість людей за той самий час за схожих обставин;
- втрата контролю над харчуванням під час цього епізоду ("не можу зупинитися").
2. Повторювальна компенсаторна поведінка
Щоб запобігти набиранню ваги (викликання блювання, зловживання проносними, сечогінними, голодування, надмірна фізична активність; якщо булімія розвивається у хворих на діабет, вони можуть нехтувати інсуліновою терапією).
3. Регулярність
Переїдання та невідповідна компенсаторна поведінка трапляються принаймні один раз на тиждень протягом 3 місяців (місяць відповідно до МКБ-11).
4. Образ тіла має надмірно велике значення
Пацієнти сприймають себе дуже товстими, живуть з нав'язливим страхом погладшати.
5. Поведінка не є частиною симптомокомплексу нервової анорексії
На відміну від нервової анорексії люди, що страждають на НБ часто не мають зниженої ваги.
Трохи нейробіології
Під час НБ у головному мозку порушується робота дофамінової системи (та, що відповідає за винагороду, мотивацію) – її чутливість і як наслідок – задоволення від їжі.
Також є дані про те, що зменшується об’єм великих півкуль, змінюються амигдала (які відповідають за тривогу) та ті ділянки мозку, які відповідають за контроль дій.
Які ознаки повинні насторожити
- Зникнення великої кількості їжі за короткий проміжок часу.
- Часті походи у вбиральню після трапези, запах блювоти, наявність обгортки проносних або сечогінних препаратів.
- Людині незручно їсти в компанії інших.
- Людина пропускає прийоми їжі або їсть невеликими порціями під час застілля.
- Людина використовує надмірну кількість ополіскувача для рота, м'яти та жувальних гумок.
- Дотримується надмірного, жорстокого режиму вправ.
- Наявний набряк щік та ділянки щелепи.
- Мозолі на тильній стороні долонь і кісточках пальців від самовільної блювоти (ознаки Рассела).
- Стоматологічні проблеми.
- Відмова від звичних занять та уникання друзів.
- Часта перевірка в дзеркалі на наявність недоліків зовнішності.
- Різкі перепади настрою.
- Проблеми зі сном.
- Суха шкіра, ламкі нігті, волосся.
Основний метод лікування – психотерапія, найбільшу ефективність показала когнітивно-поведінкова терапія (КПТ). При потребі психотерапія поєднується з медикаментозним лікуванням.
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Ментальні хвороби стосуються кожного, тому важливо бути толерантним.