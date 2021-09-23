Нервная булимия – это расстройство пищевого поведения, характеризующееся циклом переедание и последующего компенсаторного поведения (разными методами очистки). Чем чаще происходят циклы переедания / высвобождения, тем тяжелее является течение болезни.

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По статистике, женщины более подвержены нервной булимии, чем мужчины. Распространенность в США в течение жизни составляет 1,5% у женщин и 0,5% у мужчин.

Диагностические критерии по DSM

1. Повторительные эпизоды переедания, которые имеют оба признака:

съедение за определенный промежуток времени (например 2 часа) количества пищи, которое значительно выше порций, что съедает большинство людей за то же время при схожих обстоятельствах;

потеря контроля над питанием во время этого эпизода ("не могу остановиться").

2. Повторяющиеся компенсаторное поведение

Чтобы предотвратить набор веса (вызывание рвоты, злоупотребление слабительными, мочегонными, голодание, чрезмерная физическая активность; если булимия развивается у больных диабетом, они могут пренебрегать инсулиновой терапией).

3. Регулярность

Переедание и компенсаторное поведение случаются не реже одного раза в неделю в течение 3 месяцев (месяц в соответствии с МКБ-11).

4. Образ тела имеет чрезмерно большое значение

Пациенты воспринимают себя слишком толстыми, живут с навязчивым страхом поправиться.

5. Поведение не является частью симптомокомплекса нервной анорексии

В отличие от нервной анорексии люди, страдающие НБ, часто не имеют пониженного веса.

Немного нейробиологии

Во время НБ в головном мозге нарушается работа дофаминовой системы (которая отвечает за вознаграждение и мотивацию) – ее чувствительность и как следствие – удовольствие от еды.

Также есть данные о том, что уменьшается объем больших полушарий, изменяются амигдала (отвечают за тревогу) и те участки мозга, которые отвечают за контроль действий.

Какие признаки должны насторожить

Исчезновение большого количества пищи за короткий промежуток времени.

Частые походы в туалет после трапезы, запах рвоты, наличие обертки слабительных или мочегонных препаратов.

Человеку неудобно есть в компании других.

Человек пропускает приемы пищи или ест небольшими порциями во время застолья.

Человек использует избыточное количество ополаскивателя для рта, мяты и жевательных резинок.

Придерживается избыточного, жестокого режима упражнений.

Имеющийся отек щек и участка челюсти.

Мозоли на тыльной стороне ладоней и косточках пальцев от самовольной рвоты (признаки Рассела).

Стоматологические проблемы.

Отказ от привычных занятий и ухода друзей.

Частая проверка в зеркале на наличие недостатков внешности.

Резкие перепады настроения.

Проблемы со сном.

Сухая кожа, ломкие ногти, волосы.

Основной метод лечения – психотерапия, наибольшую эффективность показала когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). При необходимости психотерапия сочетается с медикаментозным лечением.

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психиатра,

диетолога,

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Ментальные болезни касаются каждого, поэтому важно быть толерантным.