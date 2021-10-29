Лікарі стверджують, що новий дельта-штам має куди гірші впливи на організм людини. Зокрема це стосується і кишково-шлункового тракту, який неабияк страждає від цього захворювання.

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Шлунково-кишковий тракт після COVID-19

Проблеми з травленням можуть виникати з різних причини, зокрема:

це може трапитись через стрес, який впливає на шлунково-кишковий тракт та призводить до зміни і руйнації мікробіоти;

вплинути на процес травлення може дисбаланс вегетативної системи, який виникає через інфекцію в організмі та порушення моторики;

кишківник також страждає через епітелій, який у ньому розташований та слугує місцем для позалегеневої реплікації вірусу.

Окрім уражень шлунково-кишкового тракту, після COVID-19 ви можете зіткнутись із захворюваннями, які раніше не проявлялися або мали уповільнений характер.



Як відновити роботу ШКТ / Фото Unsplash

Як відновити роботу шлунково-кишкового тракту

Перш ніж братись за лікування наслідків, потрібно оговтатись від коронавірусної хвороби та вийти з гострого періоду хвороби. Після цього ви зможете оцінити, які саме органи були ушкоджені, і братись за їхнє лікування.

Почати варто з діагностики, а саме зробити копрограму. Також важливо дослідити мікробіоту кишківника. Це можна зробити за допомогою:

аналізу крові на ХМС;

біохімічного аналізу калу;

аналізу калу на дисбактеріоз.

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Зверніться до лікаря за консультацією / Фото Unsplash

Результати аналізу покажуть, яких патогенних бактерій варто позбутись. Після цього можна братись за відновлення мікробіоти за допомогою пробіотиків, пре- і метабіотиків. Окрім препаратів, варто подбати і про інші фактори, які зумовлюють правильну роботу організму:

якісний сон;

відсутність стресу;

додайте більше вітамінів і мінералів у раціон.

Перед тим, як приймати ліки, обов'язково зверніться до лікаря за консультацією.