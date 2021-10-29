Врачи утверждают, что новый дельта-штамм оказывает куда худшее влияние на организм человека. В частности это касается и кишечно-желудочного тракта, изрядно страдающего от этого заболевания.
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Желудочно-кишечный тракт после COVID-19
Проблемы с пищеварением могут возникать по разным причинам, в частности:
- это может случиться из-за стресса, который влияет на желудочно-кишечный тракт и приводит к изменению и разрушению микробиоты;
- повлиять на процесс пищеварения может дисбаланс вегетативной системы, возникающий из-за инфекции в организме и нарушения моторики;
- кишечник также страдает из-за эпителия, который в нем расположен и служит местом для внелегочной репликации вируса.
Кроме поражений желудочно-кишечного тракта, после COVID-19 вы можете столкнуться с заболеваниями, ранее не проявлявшимися или носящими замедленный характер.
Как возобновить работу ЖКТ / Фото Unsplash
Как восстановить работу желудочно-кишечного тракта
Прежде чем приниматься за лечение последствий, нужно оправиться от коронавирусной болезни и выйти из острого периода болезни. После этого вы сможете оценить, какие органы были повреждены, и браться за их лечение.
Начать следует с диагностики, а именно сделать копрограмму. Также важно исследовать микробиот кишечника. Это можно сделать с помощью:
- анализа крови на ХМС;
- биохимического анализа кала;
- анализа кала на дисбактериоз.
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Обратитесь к врачу за консультацией / Фото Unsplash
Результаты анализа покажут, от каких патогенных бактерий следует избавиться. После этого можно браться за восстановление микробиоты с помощью пробиотиков, пре- и метабиотиков. Кроме препаратов следует позаботиться и о других факторах, которые обуславливают правильную работу организма:
- качественный сон;
- отсутствие стресса;
- добавьте больше витаминов и минералов в рацион.
Перед тем, как принимать лекарство, обязательно обратитесь к врачу за консультацией.