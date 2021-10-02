Та навіть попри швидкий ритм життя важливо дозволяти собі розслаблятися. Особливо, якщо ваш організм подає ці сигнали, які свідчать, що рівень стресу перейшов у категорію хронічного.

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Біль у шиї

Неправильна постава може стати результатом психологічного напруження / Фото Pexels

Одним з перших тривожних дзвіночків, що у ваше життя вривається хронічна форма стресу, є м'язове напруження. Найбільш яскраво воно виражено в ділянці шийного відділу хребта.

Неправильна постава може стати результатом психологічного напруження. У той час як звичка не випускати смартфон з рук – додатковим джерелом стресу.

Як боротися

Якщо ви відчуваєте постійний біль у шиї – допоможе фізична активність. Почніть з йоги, танців або звичайної планки. А щоб знизити рівень стресу – спробуйте медитувати перед кожним навантаженням.

Порушення менструального циклу

Гормони мають величезний вплив на здоров'я і самопочуття. Природні коливання рівня естрогену, прогестерону і тестостерону протягом менструального циклу абсолютно злагоджені. Все змінюється, коли на сцену виходить гормон стресу – кортизол.

Періодичний стрес, звісно, не здатен вплинути на овуляцію. Утім, якщо він затягується – все може вийти з-під контролю. Погіршення симптомів ПМС, зниження лібідо, затримка менструації і навіть проблеми із зачаттям – це все ознаки того, що вам потрібно взяти паузу.

Як боротися

Для початку – проконсультуйтеся з лікарем та відвідайте гінеколога. Саме спеціалісти направлять вас на відповідні аналізи та допоможуть підібрати правильне лікування. Паралельно – зменште кількість навчання чи роботи, уникайте дієт та розірвіть стосунки, які вас виснажують.

Проблеми з травленням

Кортизол чинить негативний вплив і на органи травлення. Все тому, що між центральною нервовою і травною системами існує міцний взаємозв'язок. Чим більше ми нервуємо, тим вищою є ймовірність запальних процесів у кишечнику.

Надмірний стрес може призвести до болю в животі, нудоти і синдрому роздратованого кишечника.

Вплив кортизолу може бути й опосередкованим. Тут все просто: чим більше стресу, тим більше ми його "заїдаємо". На це накладається ненормований графік і недосип, що й виливається порушеним травленням.

Як боротися

Щоб уникнути небажаного переїдання та харчуватися збалансовано – спробуйте заздалегідь розпланувати раціон: готуйте сніданок з вечора, беріть ланч-бокс на роботу, не переїдайте на вечерю. Скоротіть кількість кофеїну, оскільки це ще один подразник шлунка.

Головний біль

Стрес є найбільш поширеною причиною головного болю / Фото Pexels

Стрес є найбільш поширеною причиною головного болю. Знеболювальні, звичайно, допоможуть розв'язати проблему тут та зараз, але не застрахують від рецидивів.

Як боротися

Відновіть режим сну, обмежте потік інформації, більше прогулюйтеся та проводьте час на свіжому повітрі.

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Ослаблений імунітет і часті застуди

На початку 1990-х років психологи довели, що стрес і справді послаблює захист людини. Вони виявили, що з року в рік приблизно в один і той же час імунітет студентів тимчасово знижується. Винуватцем застуд виявилася не зміна сезону, а розклад навчання. Кількість нездужань різко зростала в період іспитів.

В ході лабораторних досліджень, було виявлено, що в крові піддослідних зменшилася кількість так званих клітин-кілерів, здатних боротися з вірусами. А ті, що залишилися, слабо реагували на стимуляцію і не виробляли гамма-інтерферону – речовини, яка підсилює імунітет.

У наступні роки було проведено понад 300 досліджень на цю тему. Їх метааналіз не залишив сумнівів: будь-який тривалий стрес знижує імунні функції організму.

Як боротися

Люди застуджуються від 2 – 4 разів на рік, а тривалість хвороби не повинна перевищувати 5 днів. Все, що виходить за ці рамки – вагомий привід подбати про ментальне здоров'я. Імунологи радять відпочинок за містом, регулярну медитацію і дихальні практики.