Но даже несмотря на быстрый ритм жизни важно позволять себе расслабляться. Особенно, если ваш организм подает эти сигналы, свидетельствующие, что уровень стресса перешел в категорию хронического.

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Боль в шее

Неправильная осанка может стать результатом психологического напряжения / Фото Pexels

Одним из первых тревожных звоночков, что в вашу жизнь врывается хроническая форма стресса, является мышечное напряжение. Наиболее ярко оно выражено в области шейного отдела позвоночника.

Неправильная осанка может стать результатом психологического напряжения. В то время как привычка не выпускать смартфон с рук – дополнительный источник стресса.

Как бороться

Если вы чувствуете постоянную боль в шее – поможет физическая активность. Начните с йоги, танцев или обычной планки. А чтобы снизить уровень стресса – попробуйте медитировать перед каждой нагрузкой.

Нарушение менструального цикла

Гормоны оказывают огромное влияние на здоровье и самочувствие. Естественные колебания уровня эстрогена, прогестерона и тестостерона в течение менструального цикла абсолютно слаженные. Все меняется, когда на сцену выходит гормон стресса – кортизол.

Периодический стресс, конечно, не способен повлиять на овуляцию. Но вот если он затягивается – все может выйти из-под контроля. Ухудшение симптомов ПМС, снижение либидо, задержка менструации и даже проблемы с зачатием – это все признаки того, что вам нужно взять паузу.

Как бороться

Для начала – проконсультируйтесь с врачом и посетите гинеколога. Именно специалисты направят вас на соответствующие анализы и помогут подобрать правильное лечение. Параллельно – уменьшите количество учебы или работы, избегайте экстремальных диет и разорвите отношения, которые вас истощают.

Проблемы с пищеварением

Кортизол оказывает отрицательное влияние и на органы пищеварения. Все потому, что между центральной нервной и пищеварительной системами существует прочная взаимосвязь. Чем больше мы нервничаем, тем выше вероятность воспалительных процессов в кишечнике.

Чрезмерный стресс может привести к боли в животе, тошноты и синдрому раздраженного кишечника.

Влияние кортизола может быть и опосредованным. Здесь все просто: чем больше стресса, тем больше мы его "заедаем". На это накладывается ненормированный график и недосып, что и выливается нарушенным пищеварением.

Как бороться

Чтобы избежать нежелательного переедания и питаться сбалансировано – попробуйте заранее распланировать рацион: готовьте завтрак с вечера, берите ланч-бокс на работу, не переедайте на ужин. Сократите количество кофеина, поскольку это еще один раздражитель желудка.

Головная боль

Стресс является наиболее распространенной причиной головной боли / Фото Pexels

Стресс является наиболее распространенной причиной головной боли. Обезболивающие, конечно, помогут решить проблему здесь и сейчас, но не застрахуют от рецидивов.

Как бороться

Восстановите режим сна, ограничьте поток информации, больше прогуливайтесь и проводите время на свежем воздухе.

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Ослабленный иммунитет и частые простуды

В начале 1990-х годов психологи доказали, что стресс действительно ослабляет защиту человека. Они обнаружили, что из года в год примерно в одно и то же время иммунитет студентов временно снижается. Виновником простуд оказалась не смена сезона, а расписание обучения. Количество недомоганий резко возрастало в период экзаменов.

В ходе лабораторных исследований было обнаружено, что в крови подопытных уменьшилось количество так называемых клеток-киллеров, способных бороться с вирусами. А те, что остались, слабо реагировали на стимуляцию и не производили гамма-интерферонов – веществ, которое усиливают иммунитет.

В последующие годы было проведено более 300 исследований на эту тему. Их метаанализ не оставил сомнений: любой длительный стресс снижает иммунные функции организма.

Как бороться

Люди простужаются от 2 – 4 раз в год, а продолжительность болезни не должна превышать 5 дней. Все, что выходит за эти рамки – весомый повод позаботиться о ментальном здоровье. Иммунологи советуют отдых за городом, регулярную медитацию и дыхательные практики.