Водночас тривале недосипання через сон в неправильному положенні та відпочинку на неякісному матраці підвищує ризик патологій серця, ожиріння та інфекційних уражень. Саме тому важливо слідкувати за тим як та на чому ви спите.

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Сон на спині

Сон на спині дає можливість перепочити хребту, який надмірно навантажується впродовж робочого дня. Лежачи в такому положенні, ми зменшуємо тиск на міжхребетні диски.

Сон на спині рекомендується для людей з сидячою роботою. Розкриваючи плечі та м'язи грудей, ця поза ефективно нейтралізовує наслідки денної сутулості.

Як зробити сон на спині ще комфортнішим:

Спіть на плоскій подушці або використовуйте валик для шиї

Підніміть верхню частину тіла. Це особливо важливо для тих, хто страждає від апное або кислотного рефлюксу. Використайте для цього подушку з піноматеріалу.

Набита подушка під колінами допоможе зменшити тиск на хребет і тазостегнові суглоби. А підкладання плоскої подушки під поперек допоможе усунути больові відчуття в цій ділянці.

Спіть на твердому матраці. Це допоможе хребту і суглобам утримуватися в нейтральному положенні.

Сон на боці

Сон на боці може допомогти вам краще виспатися, якщо у вас:

Кислотний рефлюкс. Сон на лівому боці може зменшити проблеми зі шлунком і кишечником.

Сон на лівому боці може зменшити проблеми зі шлунком і кишечником. Біль в спині. Щоб полегшити дискомфорт спробуйте перевернутися на бік та наблизити коліна до грудей.

Щоб полегшити дискомфорт спробуйте перевернутися на бік та наблизити коліна до грудей. Поперековий стеноз. Цей стан зустрічається в людей похилого віку. Саме через нього людям легше пересуватися, нахилившися вперед. Закономірно, що уві сні така поза теж буде приємніша.

Лікарі зазначають, що вагітним жінкам (особливо після 4-го місяця виношування плоду) також найлегше спати на боці, оскільки в інших позах дитина може тиснути на легені та серце.

Якщо ви відчуваєте дискомфорт у суглобах і хребті чи маєте діагностовані захворювання стегон, приміром бурсит, сон на боці може посилити больові відчуття.

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Сон на животі

Це положення може призвести до серйозних проблем з шиєю. Однак, якщо вам дуже комфортно саме в такій позі, спробуйте підкласти під коліна подушку, розмістивши її з тієї сторони, на яку повернуте ваше тіло. Лікарі переконують, що це нормалізує положення та допоможе уникнути болю в шиї.

Чому так важливо знайти правильний матрац

Як жорсткість матрацу впливає на хребет: нормальний, занадто м'який та твердий варіанти / Фото sleep-hero

Через занадто м'який матрац ваш тулуб прогинається, що призводить викривлення хребта. Занадто твердий матрац навпаки так сильно давитиме на тіло, що спинному відділу й зовсім не вдасться розслабитися.

Більшість людей змінюють положення сну в середньому 9 разів за ніч. Тому найкраще придбати подушку та матрац, які адаптуватимуться під потреби вашого тіла.