Здорово 24 діляться секретами створення осіннього раціону, який принесе багато комфорту у ваші будні та допоможе тримати себе у формі.
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Як створити осіннє меню
Перш за все восени треба подбати про здоровий і міцний імунітет, який буде захищати від сезонних застуд. Збалансований раціон також вбереже від шкідливих перекусів та зайвих солодощів.
Щоденник жирів
Стежте за жирами, які споживаєте / Фото Unsplash
Потрібно уважно слідкувати за жирами, які ви споживаєте. Для цього можете завести спеціальний щоденник або ж скористатись нотатками у смартфоні. Жири необхідні організму для енергії. Вони також подарують відчуття насичення та смаку. Проте, вони можуть мати та негативний вплив на організм, особливо в тандемі з цукром. Для цього необхідно вживати лише правильні жири, зокрема:
- замість їжі з фритюрниці – овочевий салат;
- замість пиріжка в олії – горіхи;
- замість ковбаси – риба;
- замість приготування на олії – запечена або відварена страва.
Додайте "теплі" приправи
Додайте теплі спеції / Фото Unsplash
Ваша страва отримає зовсім іншим смак і температуру, якщо ви додасте правильні спеції. У прохолодний сезон рекомендуємо використовувати під час приготування:
- куркуму;
- каєнський перець;
- імбир;
- корицю;
- чорний перець;
- часник.
Придбайте кожен вид спеції та залиште на видному місці, щоб при нагоді додати до салату, овочів, маринаду, м'яса, риби чи навіть трав'яного чаю. А з корицею вийде дуже смачний осінній пиріг.
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Подбайте про мікрофлору
Мікрофлора потребує більше овочів / Фото Unsplash
За здоровий імунітет відповідає ваш кишківник, а точніше бактерії, які там живуть. На жаль, вони не полюбляють харчуватись солодощами чи шкідливими снеками. Для них чудово підійдуть фрукти та овочі, які варто включити у раціон:
- огірки та помідори;
- болгарський перець;
- моркву;
- гарбуз, який можна готувати з імбиром і куркумою;
- кабачки, баклажани та цукіні;
- цвітну капусту і броколі;
- ріпчасту цибулю і порей;
- капусту;
- хрін та редис.
Ці продукти стануть найкращими ліками проти усіх застуд та вбережуть від сезонних недуг.