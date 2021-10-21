Здорово 24 делятся секретами создания осеннего рациона, который принесет много комфорта в ваши будни и поможет держать себя в форме.
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Как создать осеннее меню
Прежде всего осенью надо позаботиться о здоровом и крепком иммунитете, который будет защищать от сезонных простуд. Сбалансированный рацион также убережет от вредных перекусов и лишних сладостей.
Дневник жиров
Следите за жирами, которые потребляете / Фото Unsplash
Нужно внимательно следить за жирами, которые вы потребляете. Для этого можете завести специальный дневник или воспользоваться заметками в смартфоне. Жиры необходимы организму для энергии. Они также подарят чувство насыщения и вкуса. Однако, они могут иметь и негативное влияние на организм, особенно в тандеме с сахаром. Для этого необходимо принимать только правильные жиры, в частности:
- вместо еды из фритюрницы – овощной салат;
- вместо пирожка в масле – орехи;
- вместо колбасы – рыба;
- вместо приготовления на масле – запеченная или отварная пища.
Добавьте "теплые" приправы
Добавьте теплые специи / Фото Unsplash
Ваше блюдо получит совсем другим вкус и температуру, если вы добавите правильные специи. В прохладный сезон рекомендуем использовать во время приготовления:
- куркуму;
- кайенский перец;
- имбирь;
- корицу;
- черный перец;
- чеснок.
Приобретите каждый вид специи и оставьте на видном месте, чтобы при возможности добавить к салату, овощям, маринаду, мясу, рыбе или даже травяному чаю. А с корицей получится очень вкусный осенний пирог.
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Позаботьтесь о микрофлоре
Микрофлора требует больше овощей / Фото Unsplash
За здоровый иммунитет отвечает ваш кишечник, а точнее бактерии, которые там живут. К сожалению, они не любят питаться сладостями или вредными снеками. Для них прекрасно подойдут фрукты и овощи, которые следует включить в рацион:
- огурцы и помидоры;
- болгарский перец;
- морковь;
- тыкву, которую можно готовить с имбирем и куркумой;
- кабачки, баклажаны и цуккини;
- цветную капусту и брокколи;
- репчатый лук и порей;
- капусту;
- хрен и редис.
Эти продукты станут лучшим лекарством против всех простуд и уберегут от сезонных недугов.