Здорово 24 делятся секретами создания осеннего рациона, который принесет много комфорта в ваши будни и поможет держать себя в форме.

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Как создать осеннее меню

Прежде всего осенью надо позаботиться о здоровом и крепком иммунитете, который будет защищать от сезонных простуд. Сбалансированный рацион также убережет от вредных перекусов и лишних сладостей.

Дневник жиров



Следите за жирами, которые потребляете / Фото Unsplash

Нужно внимательно следить за жирами, которые вы потребляете. Для этого можете завести специальный дневник или воспользоваться заметками в смартфоне. Жиры необходимы организму для энергии. Они также подарят чувство насыщения и вкуса. Однако, они могут иметь и негативное влияние на организм, особенно в тандеме с сахаром. Для этого необходимо принимать только правильные жиры, в частности:

вместо еды из фритюрницы – овощной салат;

вместо пирожка в масле – орехи;

вместо колбасы – рыба;

вместо приготовления на масле – запеченная или отварная пища.

Добавьте "теплые" приправы



Добавьте теплые специи / Фото Unsplash

Ваше блюдо получит совсем другим вкус и температуру, если вы добавите правильные специи. В прохладный сезон рекомендуем использовать во время приготовления:

куркуму;

кайенский перец;

имбирь;

корицу;

черный перец;

чеснок.

Приобретите каждый вид специи и оставьте на видном месте, чтобы при возможности добавить к салату, овощям, маринаду, мясу, рыбе или даже травяному чаю. А с корицей получится очень вкусный осенний пирог.

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Позаботьтесь о микрофлоре



Микрофлора требует больше овощей / Фото Unsplash

За здоровый иммунитет отвечает ваш кишечник, а точнее бактерии, которые там живут. К сожалению, они не любят питаться сладостями или вредными снеками. Для них прекрасно подойдут фрукты и овощи, которые следует включить в рацион:

огурцы и помидоры;

болгарский перец;

морковь;

тыкву, которую можно готовить с имбирем и куркумой;

кабачки, баклажаны и цуккини;

цветную капусту и брокколи;

репчатый лук и порей;

капусту;

хрен и редис.