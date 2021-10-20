Неймовірне поєднання шпинату, фети та рису точно буде вам до душі. Ділимось рецептом у нашому матеріалі.

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Рецепт запіканки з рису, фети та шпинату

Інгредієнти

3 столові ложки оливкової олії;

1 цибулина;

300 грамів замороженого шпинату;

3 великі зубчики часнику;

3 склянки вареного коричневого рису;

¾ склянки подрібненого сиру фета;

¼ склянки подрібненого свіжого кропу;

пів чайної ложки меленого перцю;

¼ чайної ложки солі;

4 великі яйця;

¼ склянки сметани;

1 столова ложка цедри лимона.

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Спосіб приготування



Смачна та корисна вечеря / Фото Unsplash

Крок 1. Цибулю дрібно наріжте, а шпинат розморозьте і подрібніть. Змастіть пательню олією та висипте цибулю. Готуйте 4 хвилини до появи золотистої скоринки. Тоді додайте шпинат, часник та готуйте ще хвилину. Після цього зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.

Крок 2. Перемістіть засмажку у каструлю, додайте рис, фету, кріп, перець і сіль. Перемішайте до однорідної суміші. Після цього збийте яйця і вилийте до рису.

Крок 3. Розігрійте духовку до 200 градусів, розрівняйте суміш шпателем та випікайте 25 хвилин.