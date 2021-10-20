Неймовірне поєднання шпинату, фети та рису точно буде вам до душі. Ділимось рецептом у нашому матеріалі.
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Рецепт запіканки з рису, фети та шпинату
Інгредієнти
- 3 столові ложки оливкової олії;
- 1 цибулина;
- 300 грамів замороженого шпинату;
- 3 великі зубчики часнику;
- 3 склянки вареного коричневого рису;
- ¾ склянки подрібненого сиру фета;
- ¼ склянки подрібненого свіжого кропу;
- пів чайної ложки меленого перцю;
- ¼ чайної ложки солі;
- 4 великі яйця;
- ¼ склянки сметани;
- 1 столова ложка цедри лимона.
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Спосіб приготування
Смачна та корисна вечеря / Фото Unsplash
Крок 1. Цибулю дрібно наріжте, а шпинат розморозьте і подрібніть. Змастіть пательню олією та висипте цибулю. Готуйте 4 хвилини до появи золотистої скоринки. Тоді додайте шпинат, часник та готуйте ще хвилину. Після цього зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.
Крок 2. Перемістіть засмажку у каструлю, додайте рис, фету, кріп, перець і сіль. Перемішайте до однорідної суміші. Після цього збийте яйця і вилийте до рису.
Крок 3. Розігрійте духовку до 200 градусів, розрівняйте суміш шпателем та випікайте 25 хвилин.