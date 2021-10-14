Смачний перекус можна приготувати з яблук. Здорово 24 діляться корисним рецептом, який врятує, коли хочеться чогось смачненького.

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Рецепт корисних фітнес батончиків

Інгредієнти

12 столових ложок несолоного вершкового масла кімнатної температури;

1 склянка світло-коричневого цукру;

4 столові ложки приправи білого місо;

1 яйце;

2 чайні ложки ванільного екстракту;

3 склянки білого цілозернового борошна;

1 чайна ложка меленого кардамону;

¼ чайної ложки солі;

8 терпких яблук;

2,5 столові ложки лимонного соку;

1,5 чайної ложки меленої кориці;

пів чайної ложки меленого імбиру;

пів склянки горіха пекан.

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Спосіб приготування



Корисні батончики з яблук / Фото Unsplash

Крок 1. У місткості змішайте 10 столових ложок вершкового масла, 3/4 склянки коричневого цукру, 2 столові ложки приправи місо, яйце та ванільний екстракт. Збивайте всі інгредієнти до однорідної суміші міксером протягом 2 хвилин. Додайте у посудину борошно, кардамон, сіль та перемішайте.

Крок 2. Застеліть форму для випікання пергаментним папером та розподілити тісто, притискаючи зверху склянкою. Розігрійте духовку до 170 градусів та помістіть туди суміш. Готуйте протягом 15 хвилин, поки тісто не підрум'яниться.

Крок 3. За цей час розігрійте 2 столові ложки вершкового масла на середньому вогні, додайте місо, 1/4 склянки коричневого цукру, очищені та нарізані яблука, лимонний сік, корицю та імбир. Зменште вогонь і готуйте, помішуючи, поки вся волога з яблук не випарується, від 15 до 18 хвилин. Після приготування додайте у начинку подрібнені горіхи.

Крок 4. Вилийте начинку на приготовану основу та помістіть у духовку на 25 – 30 хвилин. Після того, як десерт охолоне, наріжте його невеликими шматочками та насолоджуйтесь.