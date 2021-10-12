Попри корисні властивості, варто знати міру, аби не перестаратись. Турецькі дієтологи рекомендують вживати 21 родзинку, так ви зможете вберегти фігуру від зайвих калорій та сповна наситити організм корисними елементами.

Корисно Безсоння, набряки, хронічна втома: як глисти виснажують наш організм

Чим корисні родзинки



Краще замінити випічку з родзинками на свіжий сушений виноград / Фото Unsplash

Родзинки принесуть багато користі для імунної системи та сприятимуть кращій роботі. До того ж вони поліпшують стан шкіри, завдяки поживним елементам. Серед корисних переваг також:

містять кальцій, який сприяє зміцненню кісток;

у складі є вітамін D: особливо потрібний в осінньо-зимовий період та допоможе при лікуванні остеопорозу;

запобігають розвитку онкологічних захворювань;

містять мідь та магній;

покращують пам'ять;

знімають нервову напругу;

підвищують рівень гемоглобіну в крові;

це чудовий профілактичний засіб при захворюваннях верхніх дихальних шляхів.

Цікаво знати Газовані напої без цукру: чи можуть вони стати причиною зайвої ваги

Напій з родзинок



Приготуйте корисний напій з родзинок / Фото Unsplash

Родзинки можна споживати не лише як сухофрукти у свіжому вигляді. З них можна приготувати корисний напій. Варто залити 21 ягідку водою та почекати, поки вони настояться. Таке замочування збільшує їхню поживну цінність та сприяє кращому засвоєнню в організмі корисних елементів. Також у складі є калій, який допомагає регулювати рівень солі у людей з високим артеріальним тиском.

До того ж такий солодкий напій покращує травлення, може знизити ризик збільшення кількості жиру в печінці та запобігає закорковуванню судин, а, отже, зменшує ризик серцевих захворювань.