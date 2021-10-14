Вкусный перекус можно приготовить из яблок. Здорово 24 делятся полезным рецептом, который спасет, когда хочется чего-то вкусненького.

Интересно знать Бессонница, отеки, хроническая усталость: как глисты истощают наш организм

Рецепт полезных фитнес батончиков

Ингредиенты

12 столовых ложек несоленого сливочного масла комнатной температуры;

1 стакан светло-коричневого сахара;

4 столовые ложки приправы белого мисо;

1 яйцо;

2 чайные ложки ванильного экстракта;

3 стакана белого цельнозерновой муки;

1 чайная ложка молотого кардамона;

¼ чайной ложки соли;

8 яблок;

2,5 столовые ложки лимонного сока;

1,5 чайной ложки молотой корицы;

пол чайной ложки молотого имбиря;

пол стакана ореха пекан.

К теме 21 изюминка в день – залог крепкого здоровья: почему полезно есть сушеный виноград

Способ приготовления



Полезные батончики из яблок / Фото Unsplash

Шаг 1. В емкости смешайте 10 столовых ложек сливочного масла, 3/4 стакана коричневого сахара, 2 столовые ложки приправы мисо, яйцо и ванильный экстракт. Взбивайте все ингредиенты до однородной смеси миксером в течение 2 минут. Добавьте в посудину муку, кардамон, соль и перемешайте.

Шаг 2. Застелите форму для выпекания пергаментной бумагой и распределить тесто, прижимая сверху стаканом. Разогрейте духовку до 170 градусов и поместите туда смесь. Готовьте в течение 15 минут, пока тесто не подрумянится.

Шаг 3. За это время разогрейте 2 столовые ложки сливочного масла на среднем огне, добавьте мисо, 1/4 стакана коричневого сахара, очищенные и нарезанные яблоки, лимонный сок, корицу и имбирь. Уменьшите огонь и готовьте, помешивая, пока вся влага из яблок не испарится, от 15 до 18 минут. После приготовления добавьте в начинку измельченные орехи.