Вкусный перекус можно приготовить из яблок. Здорово 24 делятся полезным рецептом, который спасет, когда хочется чего-то вкусненького.
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Рецепт полезных фитнес батончиков
Ингредиенты
- 12 столовых ложек несоленого сливочного масла комнатной температуры;
- 1 стакан светло-коричневого сахара;
- 4 столовые ложки приправы белого мисо;
- 1 яйцо;
- 2 чайные ложки ванильного экстракта;
- 3 стакана белого цельнозерновой муки;
- 1 чайная ложка молотого кардамона;
- ¼ чайной ложки соли;
- 8 яблок;
- 2,5 столовые ложки лимонного сока;
- 1,5 чайной ложки молотой корицы;
- пол чайной ложки молотого имбиря;
- пол стакана ореха пекан.
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Способ приготовления
Полезные батончики из яблок / Фото Unsplash
Шаг 1. В емкости смешайте 10 столовых ложек сливочного масла, 3/4 стакана коричневого сахара, 2 столовые ложки приправы мисо, яйцо и ванильный экстракт. Взбивайте все ингредиенты до однородной смеси миксером в течение 2 минут. Добавьте в посудину муку, кардамон, соль и перемешайте.
Шаг 2. Застелите форму для выпекания пергаментной бумагой и распределить тесто, прижимая сверху стаканом. Разогрейте духовку до 170 градусов и поместите туда смесь. Готовьте в течение 15 минут, пока тесто не подрумянится.
Шаг 3. За это время разогрейте 2 столовые ложки сливочного масла на среднем огне, добавьте мисо, 1/4 стакана коричневого сахара, очищенные и нарезанные яблоки, лимонный сок, корицу и имбирь. Уменьшите огонь и готовьте, помешивая, пока вся влага из яблок не испарится, от 15 до 18 минут. После приготовления добавьте в начинку измельченные орехи.
Шаг 4. Вылейте начинку на приготовленную основу и поместите в духовку на 25 – 30 минут. После того, как десерт остынет, нарежьте его небольшими кусочками и наслаждайтесь.