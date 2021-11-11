Але холод не лише мотивує переборювати себе. Розповідаємо про інші ефекти холодної води, які допоможуть прокачати тіло та розум.

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Зміцнити імунітет

Зазвичай, говорячи про користь загартовування, плутають дві речі: підвищення стійкості до холоду та посилення імунної реакції. Друге теоретично можливе, але поки що науково не підтверджено. При тривалому охолодженні імунітет, навпаки, пригнічується.

Чи менше ви хворітимете завдяки холодному душу? Навряд чи. Але якщо орієнтуватися на дослідження – зможете легше переносити інфекційні захворювання.

Причина в тому, що загартовування допомагає адаптуватися до холоду та оптимізує терморегуляцію. Відповідно організм легше реагуватиме на перепади температури при хворобі.

Техніка загартовування

Для підвищення стійкості до холоду, рекомендується приймати холодний душ з температурою +13 градусів:

по 30 секунд за раз – перший тиждень,

додавати ще 30 секунд щотижня,

3 хвилин – це максимальний показник адаптації.

Послабити запалення та біль

Крижаний масаж запобігає набряку / Фото Pexels

Зняти запалення, спричинене інфекцією, холод не може. Тому приймати холодний душ, якщо ви вже заразилися грипом чи ГРВІ, немає сенсу. Але при місцевих запаленнях на поверхні шкіри, у м'язах чи зв'язках охолодження точно працює:

запобігає набряку, звужуючи периферичні судини та скорочуючи приплив крові до ураженого місця;

послаблює запалення, стимулюючи виділення норепінефрину – нейромедіатору, який взаємодіє з рецепторами на поверхні лімфоцитів та знижує силу імунної реакції.

Техніка загартовування

Ванни та компреси з льодом.

Крижаний масаж – протирання шкіри кубиками льоду.

Кріосауна – кабіна з рідким азотом температурою до -200 градусів, який 2 – 3 хвилини стимулює теплові рецептори на всій поверхні тіла, не переохолоджуючи організм.

Для схуднення

При різкому охолодженні підвищується рівень ірізину, який виробляється "корисним" бурим жиром. Внаслідок цього, білий жир змінює початкові налаштування та починає спалювати накопичені калорії для підтримки тепла.

У результаті ви втрачаєте зайву вагу, але не дуже швидко – до 4 кілограмів на рік.

Техніка загартовування

Кріосауна.

Холодний душ або обливання холодною водою.

Компреси з льодом – прикладайте їх на півгодини до шиї та верхньої частини спини, де здебільшого сконцентрований бурий жир.

Підвищення тонусу

Охолодження активує симпатичну нервову систему / Фото Pexels

Охолодження активує симпатичну нервову систему та збільшує рівень бета-ендорфіну в крові.

Техніка загартовування

Короткочасне занурення у холодну воду – дослідження виявило, що вода температури 1 – 4 градуси здатна підвищувати рівень "гормону радості" на 250%.