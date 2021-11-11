Но холод не только мотивирует преодолевать себя. Рассказываем о других эффектах холодной воды, которые помогут прокачать тело и разум.
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Укрепить иммунитет
Обычно, говоря о пользе закаливания, путают две вещи: повышение стойкости к холоду и усиление иммунной реакции. Второе теоретически возможно, но пока научно не подтверждено. При длительном охлаждении иммунитет, напротив, угнетается.
Меньше ли вы будете болеть благодаря холодному душу? Вряд ли. Но если ориентироваться на исследование – сможете легче переносить инфекционные заболевания.
Причина в том, что закаливание помогает адаптироваться к холоду и оптимизирует терморегуляцию. Соответственно организм будет легче реагировать на перепады температуры при болезни.
Техника закаливания
Для повышения стойкости к холоду рекомендуется принимать холодный душ с температурой +13 градусов:
- по 30 секунд за раз – первая неделя,
- добавлять еще 30 секунд еженедельно,
- 3 минуты – это максимальный показатель адаптации.
Ослабить воспаление и боль
Ледяной массаж предотвращает отек / Фото Pexels
Снять воспаление, вызванное инфекцией, холод не может. Поэтому принимать холодный душ, если вы уже заразились гриппом или ОРВИ, нет смысла. Но при местных воспалениях на поверхности кожи, в мышцах или связях охлаждение точно работает:
- предотвращает отек, сужая периферические сосуды и сокращая приток крови к пораженному месту;
- ослабляет воспаление, стимулируя выделение норепинефрина – нейромедиатора, который взаимодействует с рецепторами на поверхности лимфоцитов и снижает силу иммунной реакции.
Техника закаливания
- Ванны и компрессы со льдом.
- Ледяной массаж – протирание кожи кубиками льда.
- Криосауна – кабина с жидким азотом температурой до -200 градусов, который 2 – 3 минуты стимулирует тепловые рецепторы на всей поверхности тела, не переохлаждая организм.
Для похудения
При резком охлаждении повышается уровень ирезина, который производится "полезным" бурым жиром. В результате белый жир изменяет начальные настройки и начинает сжигать накопленные калории для поддержания тепла.
В результате вы теряете лишний вес, но не слишком быстро – до 4 килограммов в год.
Техника закаливания
- Криосауна.
- Холодный душ или обливание холодной водой.
- Компрессы со льдом – прикладывайте их на полчаса к шее и верхней части спины, где в основном сконцентрирован бурый жир.
Повышение тонуса
Охлаждение активирует симпатическую нервную систему / Фото Pexels
Охлаждение активирует симпатическую нервную систему и увеличивает уровень бета-эндорфина в крови.
Техника закаливания
Кратковременное погружение в холодную воду – исследование показало, что вода температуры 1 – 4 градуса способна повышать уровень "гормона радости" на 250%.