Проте боротись з осінньою хандрою можна і потрібно. Здорово 24 діляться корисними порадами, які допоможуть залишатись щасливими у цю похмуру пору.

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Як залишатись щасливими в осінній сезон: 6 підбадьорливих порад

Більше овочів та вітаміну D



Вживайте більше овочів / Фото Unsplash

Щоб отримати більше енергії для нових звершень варто їсти більше овочів. Так ви зможете отримати потрібні антиоксиданти, мінерали та вітаміни, зокрема такий потрібний вітамін D. До того ж зелені овочі покращують подачу кисню до клітин, що прискорює внутрішні процеси та надає життєву енергію.

Слідкуйте за рівнем заліза

Причиною осінньої хандри часто є брак заліза в організмі. Річ у тім, що саме цей елемент відповідає за забезпечення киснем тканин і органів, а його дефіцит призводить до відчуття втоми та безнадії.

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Відволікайтесь фізичними навантаженнями / Фото Unsplash

Позбудьтесь негативу у цікавий та корисний спосіб – займіться спортом. Ранкові зарядки та вправи, спрямовані на збільшення м'язової маси, зроблять ваше тіло красивим, пришвидшать метаболізм та допоможуть покращити настрій.

Не відкладайте на "завтра"

Закрийте усі справи, які відкладаєте день у день. Вони часто є причиною зайвої тривоги, а на їхнє вирішення може знадобитись кілька хвилин. Тому не варто відкладати та чекати завалу. Так ви заощадите сили та нерви.

Пийте зелений чай



Пийте зелений чай / Фото Unsplash

Зелений чай має багато переваг. Він бадьорить не гірше ніж кави та не викликає залежності. Ще однією перевагою цього теплого напою є амінокислота L-теанин, яка надає сили та заспокоює водночас.

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Щасливий список

Складіть список людей, речей і справ, які роблять вас щасливими. Намагайтесь мінімум раз в тиждень зустрічатися з цими людьми, оточувати себе приємними речами та займатися улюбленою справою. Паралельно спробуйте уникати людей, які викликають негатив та тривогу.