Існує чимало традиційних і нетрадиційних методів лікування та профілактики застуди. Але які ж з них "спрацюють", якщо вам потрібно швидко одужати.

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Як не варто лікувати застуду

Не ігноруйте застуду



Не ігноруйте застуду / Фото Unsplash

Якщо ви почуваєтесь погано, краще залишитись вдома. Особливо у час пандемії. Аби боротись із застудою, потрібно багато енергії. Її ви можете отримати з відпочинку. Перенесіть всі свої плани, не ходіть на роботу чи до школи. Так ви допоможете тілу відновитися та запобігти розповсюдженню вірусів.

Не нехтуйте сном

Сон – це головні ліки проти застуди. Він допомагає зміцнити імунну систему та допомагає їй боротись із захворюванням. Особливо варто віддавати перевагу сну, якщо у вас температура, адже він відіграє вирішальну роль у підтримці імунної системи. Фахівці рекомендують під час захворювання додати до нічного відпочинку 1 годину сну.

Не пийте антибіотики без потреби



Не спішіть пити натибіотики / Фото Unsplash

Часто люди беруться приймати антибіотики, бо вони нібито пришвидшать одужання. Проте такі препарати лише вбивають корисні та шкідливі бактерії. Вони призведуть до негативних побічних наслідків та алергічних реакцій. До того ж споживаючи сильнодійні ліки ви лише поглиблюєте стійкість бактерій до антибіотиків.

Зневоднення

При застуді часом важко багато пити через біль у горлі. Проте рідина дуже потрібна вашому організму. Якщо вам важко пити холодні напої, віддайте перевагу теплому трав'яному чаю або бульйону. Апельсиновий сік – це теж хороша альтернатива, адже він містить вітамін С. Проте слідкуйте, аби вміст цукру не був надто великим.

Якщо ж ви полюбляєте просту воду, можете вживати її із додаванням лимонного або апельсинового соку, щоб отримати додаткові вітаміни та приємний цитрусовий аромат.

Неякісне харчування



Приготуйте курячий бульйон / Фото Unsplash

Часто люди під час застуди відмовляються від вживання їжі, скидаючи це на поганий апетит. Але продукти вам точно знадобляться, адже це додаткова енергія для організму. Поживні речовини та вітаміни, спожиті з їжею, підкріпляють імунні клітини. Тому корисна їжа допоможе швидше впоратися із хворобою.

Відмовтесь на час хвороби від фаст-фуду, чипсів, солених снеків, алкоголю, кави й солодких напоїв, які можуть призводити до зневоднення. Натомість віддайте перевагу теплому курячому бульйону.

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Стрес

Стрес та імунна система – тісно пов'язані. Під час стресу та напруги імунітет стає більш вразливим до інфекції. Особливо це актуально під час затяжного або хронічного стресу.

Це пов'язано із гормон, який виробляє ваше тіло під час стресу. Він завдає нещадного впливу на імунну систему та посилює запалення в організмі. Саме тому під час недуг важливо приділяти багато часу відпочинку, розслаблятись та абстрагуватись від справ.