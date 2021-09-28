Своїм "рецептом" успіху поділилась нутриціологиня Катерина Тихонова в інстаграмі. Про те, яких звичок дотримуватись після схуднення, читайте у нашому матеріалі.

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Як утримати вагу після схуднення

Дисципліна

Не варто зупинятись на досягнутому. Перетворіть правильний раціон у звичку. Кожного дня працюйте над собою та своїм тілом, щоб зберегти цифри на вагах.

Комфорт



Продовжуйте дотримуватись правильних звичок / Фото Unsplash

Важливо, аби харчування та тренування були для вас комфортним та звичним явищем. Якщо певні страви вам не до вподоби, замініть їх. Намагайтесь дотримуватись тих звичок, які були на шляху до схуднення.

Підтримка

Це важливий психологічний аспект, яким також потрібно забезпечити свій мозок та тіло. Діліться своїми результатами з колегами, друзями та рідними. Це буде вас мотивувати продовжувати.

Фізичні навантаження



Не забувайте про заняття спортом / Фото Unsplash

Не варто забувати про тренування навіть після того, як ви досягли бажаного результату. Вони допоможуть тримати тіло в тонусі та подарують заряд енергії та бадьорості на цілий день.

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Хваліть і нагороджуйте себе

Варто навчитись хвалити себе самостійно та винагороджувати за успіхи. Можете спробувати записувати усі маленькі перемоги у блокноті під фразою "Я сьогодні великий молодець, тому що …". І не забувайте про винагороди, але не калорійні.