Своим "рецептом" успеха поделилась нутрициологиня Екатерина Тихонова в инстаграме. О том, каких привычек соблюдать после похудения, читайте в нашем материале.

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Как удержать вес после похудения

Дисциплина

Не стоит останавливаться на достигнутом. Превратите правильный рацион в привычку. Каждый день работайте над собой и своим телом, чтобы сохранить цифры на весах.

Комфорт



Продолжайте придерживаться правильных привычек / Фото Unsplash

Важно, чтобы питание и тренировки были для вас комфортным и привычным явлением. Если определенные блюда вам не нравится, замените их. Старайтесь придерживаться тех привычек, которые были на пути к похудению.

Поддержка

Это важный психологический аспект, которым также нужно обеспечить свой мозг и тело. Делитесь своими результатами с коллегами, друзьями и родными. Это будет вас мотивировать продолжать .

Физические нагрузки



Не забывайте о занятиях спортом / Фото Unsplash

Не стоит забывать о тренировках даже после того, как вы достигли желаемого результата. Они помогут держать тело в тонусе и подарят заряд энергии и бодрости на целый день.

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