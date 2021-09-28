Своим "рецептом" успеха поделилась нутрициологиня Екатерина Тихонова в инстаграме. О том, каких привычек соблюдать после похудения, читайте в нашем материале.
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Дисциплина
Не стоит останавливаться на достигнутом. Превратите правильный рацион в привычку. Каждый день работайте над собой и своим телом, чтобы сохранить цифры на весах.
Комфорт
Продолжайте придерживаться правильных привычек / Фото Unsplash
Важно, чтобы питание и тренировки были для вас комфортным и привычным явлением. Если определенные блюда вам не нравится, замените их. Старайтесь придерживаться тех привычек, которые были на пути к похудению.
Поддержка
Это важный психологический аспект, которым также нужно обеспечить свой мозг и тело. Делитесь своими результатами с коллегами, друзьями и родными. Это будет вас мотивировать продолжать.
Физические нагрузки
Не забывайте о занятиях спортом / Фото Unsplash
Не стоит забывать о тренировках даже после того, как вы достигли желаемого результата. Они помогут держать тело в тонусе и подарят заряд энергии и бодрости на целый день.
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Хвалите и награждайте себя
Стоит научиться хвалить себя самостоятельно и вознаграждать за успехи. Можете попробовать записывать все маленькие победы в блокноте под фразой "Я сегодня большой молодец, потому что ...". И не забывайте о вознаграждении, но не калорийном.