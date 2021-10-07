Правило придумав фітнес-тренер Крейг Баллантайн. Автор стверджує, що за допомогою його порад вже безліч людей повернули собі нормальний сон вночі та стали значно продуктивнішими удень.

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Ось 5 кроків, які наблизять й вас до здорового та продуктивного життя.

За 10 годин до сну ніякого кофеїну та їжі / Фото Pexels

Правило "10-3-2-1-0": що означають ці цифри

За 10 годин до сну : більше ніякого кофеїну.

: більше ніякого кофеїну. За 3 години до сну : більше ніякої їжі і алкоголю.

: більше ніякої їжі і алкоголю. За 2 години до сну: більше ніякої роботи

За 1 годину до сну: більше ніяких екранів

більше ніяких екранів 0: зранку нізащо не відкладати будильник.

Як це допомагає

Не відкладайте будильник / Фото Pexels

Ідея в тому, щоб скласти новий графік дня. Він підвищуватиме вашу продуктивність внаслідок швидшого засинання. Краще висипатиметеся завдяки відмові від стресу та їжі перед сном та відповідно прокидатиметеся значно бадьорішими.

Якщо дотримуватися цієї схеми, вранці ви не захочете відкладати дзвінок будильника, а вночі не будете крутитися від нестачі сну.