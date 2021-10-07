Правило придумал фитнес-тренер Крейг Баллантайн. Автор утверждает, что с помощью его советов уже множество людей вернули себе нормальный сон ночью и стали значительно производительнее днем.
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Вот 5 шагов, которые приблизят и вас к здоровой и продуктивной жизни.
За 10 часов до сна никакого кофеина и пищи / Фото Pexels
Правило "10-3-2-1-0": что означают эти цифры
- За 10 часов до сна: больше никакого кофеина.
- За 3 часа до сна: больше никакой пищи и алкоголя.
- За 2 часа до сна: больше никакой работы
- За 1 час до сна: больше никаких экранов
- 0: утром ни за что не откладывать будильник.
Как это помогает
Не откладывайте будильник / Фото Pexels
Идея в том, чтобы составить новый график дня. Он будет повышать вашу производительность вследствие быстрого засыпания. Вы начнете лучше высыпаться благодаря отказу от стресса и пищи перед сном и соответственно будете просыпаться значительно бодрее.
Если придерживаться этой схемы, утром вы не захотите откладывать звонок будильника, а ночью не будете крутиться от недостатка сна.