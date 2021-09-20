Стрес, тривога, шалений графік та перевтома – це все ніяк не синоніми гарного настрою. Здорово 24 діляться з вами корисними порадами, які допоможуть зняти стрес та розслабитись.

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Як боротись зі стресом

Відволікайтесь

Робіть перерви під час роботи чи коли злі. Оберіть якийсь предмет та сконцентруйте всю увагу на ньому, досліджуйте його дотиком та зором. Таким чином ви зможете абстрагуватись та перемикнутись.

Смачненьке



Прихопіть щось смачненьке / Фото Unsplash

Прихопіть зі собою шматочок улюбленої їжі: шоколадку, цукерку чи якийсь фрукт. Тут важливо знати міру та не перетворювати це у заїдання стресу. Під час пережовування намагайтесь смакувати продукт та робити це усвідомлено.

Мотиваційні фрази



Мотивуйте себе / Фото Unsplash

Запитайте себе, що може змусити вас працювати, що ви б хотіли почути. Запишіть фразу у нагадування в телефоні чи нотатник і переглядайте, коли втрачаєте інтерес та запал до роботи.

Музика

Музика допоможе відволіктись та покращити настрій. Обирайте улюблені пісні без текстів та концентруйте усю увагу на якомусь одному інструменті.

Вода



Освіжіться за допомогою води / Фото Unsplash

Якщо вам потрібне миттєве оновлення, вмийте лице прохолодною водою. Вона допоможе вам освіжитись та перезавантажити тіло та розум.

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Без телефону



Відкладіть гаджети / Фото Unsplash

Відкладіть на кілька хвилин усі гаджети. Вони часто викликають зайву тривогу та занепокоєння. Спробуйте розслабитись та абстрагуватись не у соцмережах, а на свіжому повітрі.

Фізична активність



Відволікайтесь за допомогою спорту / Фото Unsplash

Відволікатись від роботи та стресу можна за допомогою спорту. Не обов'язково робити важкі фізичні вправи. Стрибки, танці чи інші спонтанні рухи допоможуть знайти нову енергію для подальшої роботи.