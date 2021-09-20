Стресс, тревога, безумный график и переутомление – это все никак не синонимы хорошего настроения. Здорово 24 делятся с вами полезными советами, которые помогут снять стресс и расслабиться.

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Как бороться со стрессом

Отвлекайтесь

Делайте перерывы во время работы или когда злые. Выберите какой-то предмет и сконцентрируйте все внимание на нем, исследуйте его прикосновениеми и зрением. Таким образом вы сможете абстрагироваться и переключиться.

Вкусненькое



Прихватите что-то вкусненькое / Фото Unsplash

Прихватите с собой кусочек любимой пищи: шоколадку, конфету или какой фрукт. Здесь важно знать меру и не превращать это в заедания стресса. Во время пережевывания старайтесь кушать продукт и делать это осознанно.

Мотивационные фразы



Мотивируйте себя / Фото Unsplash

Спросите себя, что может заставить вас работать, что вы бы хотели услышать. Запишите фразу в напоминание в телефоне или записную книжку и просматривайте, когда теряете интерес и задор к работе.

Музыка

Музыка поможет отвлечься и улучшить настроение. Выбирайте любимые песни без текстов и концентрируйте все внимание на каком-то одном инструменте.

Вода



Освежитесь с помощью воды / Фото Unsplash

Если вам нужно мгновенное обновление, промокните лицо прохладной водой. Она поможет вам освежиться и перезагрузить тело и разум.

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Без телефона



Отложите гаджеты / Фото Unsplash

Отложите на несколько минут все гаджеты. Они часто вызывают излишнюю тревогу и беспокойство. Попробуйте расслабиться и абстрагироваться не в соцсетях, а на свежем воздухе.

Физическая активность



Отвлекайтесь с помощью спорта / Фото Unsplash