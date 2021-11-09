Кавовий аромат, свіжість ягід та горіховий смак – ідеальний тандем. Ділимось корисним рецептом у нашому матеріалі.
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Рецепт кавово-ягідного пирога
Інгредієнти
Тісто:
- 1 склянка борошна;
- 3 столові ложки кукурудзяного борошна;
- 1 чайна ложка розпушувача;
- пів чайної ложки солі;
- 3 столові ложки вершкового масла;
- 3 столові ложки олії каноли;
- ¾ склянки цукру;
- 2 великих яйця;
- ⅓ склянки нежирного молока;
- 3 столові ложки лимонної цедри;
- 1,5 чайної ложки ванільного екстракту;
- 1,5 склянки чорниці або малини, свіжої або замороженої;
- ¾ склянки нарізаного яблука;
Топінг
- 2 столові ложки холодного вершкового масла;
- ¼ склянки цукру;
- 1 склянка нарізаних горіхів пекан.
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Спосіб приготування
Приготуйте корисний десерт / Фото Unsplash
Крок 1. У місткість висипте сухі інгредієнти: 1 склянку борошна, кукурудзяне борошно, розпушувач і сіль. У іншій посудині збивайте вершкове масло кімнатної температури та олію протягом 2 хвилин. Додайте 3/4 склянки цукру і з'єднайте до однорідної суміші. Сюди ж додайте яйця, молоко, цедру лимон, ваніль і збивайте до однорідності. Після цього висипте борошняну суміш.
Крок 2. У окрему посудину висипте заморожені або свіжі ягоди та наріжте яблука. Засипте фрукти 1,5 чайною ложкою борошна та обережно перемішайте. Фрукти додайте у тісто.
Крок 3. Застеліть форму для запікання фольгою, залишивши її з кожного боку вільний край. Фольгу змастіть кулінарним спреєм. У форму викладіть тісто та розгладьте зверху. Розігрійте духовку до 170 градусів.
Крок 4. Приготуйте начинку: у посудину додайте холодне вершкове масло та 1/4 склянки цукру. За допомогою блендера перетворіть інгредієнти в однорідну суміш (масло повинне перетвориться на дрібну крихту). Сюди ж додайте подрібнений пекан та покрийте начинкою тісто.
Крок 5. Випікайте пиріг протягом 50 – 55 хвилин, поки горіхи не стануть темно-коричневими, перевіряючи готовність зубочисткою.
Крок 6. Залиште торт на 2 години у формі, щоб він охолонув. Витягніть його за допомогою вільних країв фольги та наріжте невеликим квадратиками.