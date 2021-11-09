Кофейный аромат, свежесть ягод и ореховый вкус – идеальный тандем. Делимся полезным рецептом в нашем материале.
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Рецепт кофейно-ягодного пирога
Ингредиенты
Тесто:
- 1 стакан муки;
- 3 столовые ложки кукурузной муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- полчайной ложки соли;
- 3 столовые ложки сливочного масла;
- 3 столовые ложки масла канолы;
- ¾ стакана сахара;
- 2 больших яйца;
- ⅓ стакана нежирного молока;
- 3 столовые ложки лимонной цедры;
- 1,5 чайной ложки ванильного экстракта;
- 1,5 стакана черники или малины, свежей или замороженной;
- ¾ стакана нарезанного яблока;
Топпинг
- 2 столовые ложки холодного сливочного масла;
- ¼ стакана сахара;
- 1 стакан нарезанных орехов пекан.
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Способ приготовления
Приготовьте полезный десерт / Фото Unsplash
Шаг 1. В емкость высыпьте сухие ингредиенты: 1 стакан муки, кукурузную муку, разрыхлитель и соль. В другой емкости взбейте сливочное масло комнатной температуры и масло в течение 2 минут. Добавьте 3/4 стакана сахара и соедините в однородную смесь. Сюда же добавьте яйца, молоко, лимон, ваниль и взбивайте до однородности. После этого высыпьте мучную смесь.
Шаг 2. В отдельную емкость высыпьте замороженные или свежие ягоды и нарежьте яблоки. Засыпьте 1,5 чайной ложкой муки и осторожно перемешайте. Фрукты добавьте в тесто.
Шаг 3. Застелите форму для запекания фольгой, оставив с каждой стороны свободный край. Фольгу смажьте кулинарным спреем. В форму выложите тесто и разгладьте сверху. Разогрейте духовку до 170 градусов.
Шаг 4. Приготовьте начинку: в емкость добавьте холодное сливочное масло и 1/4 стакана сахара. С помощью блендера превратите ингредиенты в однородную смесь (масло должно превратиться в мелкую крошку). Сюда же добавьте измельченный пекан и покройте тесто начинкой.
Шаг 5. Выпекайте пирог в течение 50 – 55 минут, пока орехи не станут темно-коричневыми, проверяя готовность зубочисткой.
Шаг 6. Оставьте торт на 2 часа в форме, чтобы он остыл. Выньте его с помощью свободных краев фольги и нарежьте небольшими квадратиками.