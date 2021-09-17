Електроліти часто містяться у харчових добавках та спеціальних напоях, які обіцяють вам заряд енергії на весь день. Але чи обов'язково їх вживати у такому вигляді та чи можна замінити натуральними продуктами – розповідаємо у нашому матеріалі.
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Роль електролітів в організмі людини
Що таке електроліти
Електроліти – це група крихітних заряджених частинок, які є у крові. Вони допомагають регулювати рівень води в організмі та відповідають за скорочення і розслаблення м'язів. Втрата електролітів через піт, фізичні вправи або недуги (блювоту чи діарею) може призвести до зневоднення.
Електроліти регулюють рівень води в організмі / Фото Unsplash
До списку основних електролітів належать калій, натрій, кальцій та магній. Ці поживні речовини можна знайти у харчових продуктах. Ділимось корисною добіркою далі.
Найпопулярніші продукти з високим вмістом електролітів
Ці продукти допоможуть налагодити роботу організму, забезпечать його правильне функціонування та водний баланс. Зарядіться на весь день для продуктивної праці.
Калій
Диня містить багато калію / Фото Unsplash
Калій відповідає за роботу нервової системи та м'язів. Саме він допомагає уникнути судом. Ці продукти містять у своєму складі багато калію:
- артишоки;
- квасоля та інші бобові;
- яловичина;
- диня;
- листова зелень;
- солодка картопля;
- авокадо;
- банани.
Натрій
Оливки забезпечать вас натрієм / Фото Unsplash
Зазвичай натрій міститься у варених продуктах, тому подбайте про вживання якісної солі для підтримки балансу. Варто бути обережним з цим мінералом якщо у вас проблеми з артеріальним тиском. Продукти з високим вмістом натрію:
- солоні огірки;
- оливки;
- кокосова вода.
Кальцій
Мигдаль містить у складі багато кальцію / Фото Unsplash
Кальцій потрібний не лише для здоров'я кісток. Він також є ключовим електролітом, який контролює скорочення м'язів та серцевий ритм. До джерел кальцію можна віднести:
- молоко;
- листову зелень;
- мигдаль;
- сир;
- йогурт.
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Магній
Шоколад містить магній / Фото Unsplash
Магній відповідає за транспортування кисню в організмі. Він міститься у таких продуктах:
- цільнозерновий хліб або локшина;
- шпинат;
- кіноа;
- темний шоколад;
- чорні боби;
- авокадо.