Електроліти часто містяться у харчових добавках та спеціальних напоях, які обіцяють вам заряд енергії на весь день. Але чи обов'язково їх вживати у такому вигляді та чи можна замінити натуральними продуктами – розповідаємо у нашому матеріалі.

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Роль електролітів в організмі людини

Що таке електроліти

Електроліти – це група крихітних заряджених частинок, які є у крові. Вони допомагають регулювати рівень води в організмі та відповідають за скорочення і розслаблення м'язів. Втрата електролітів через піт, фізичні вправи або недуги (блювоту чи діарею) може призвести до зневоднення.



Електроліти регулюють рівень води в організмі / Фото Unsplash

До списку основних електролітів належать калій, натрій, кальцій та магній. Ці поживні речовини можна знайти у харчових продуктах. Ділимось корисною добіркою далі.

Найпопулярніші продукти з високим вмістом електролітів

Ці продукти допоможуть налагодити роботу організму, забезпечать його правильне функціонування та водний баланс. Зарядіться на весь день для продуктивної праці.

Калій



Диня містить багато калію / Фото Unsplash

Калій відповідає за роботу нервової системи та м'язів. Саме він допомагає уникнути судом. Ці продукти містять у своєму складі багато калію:

артишоки;

квасоля та інші бобові;

яловичина;

диня;

листова зелень;

солодка картопля;

авокадо;

банани.

Натрій



Оливки забезпечать вас натрієм / Фото Unsplash

Зазвичай натрій міститься у варених продуктах, тому подбайте про вживання якісної солі для підтримки балансу. Варто бути обережним з цим мінералом якщо у вас проблеми з артеріальним тиском. Продукти з високим вмістом натрію:

солоні огірки;

оливки;

кокосова вода.

Кальцій



Мигдаль містить у складі багато кальцію / Фото Unsplash

Кальцій потрібний не лише для здоров'я кісток. Він також є ключовим електролітом, який контролює скорочення м'язів та серцевий ритм. До джерел кальцію можна віднести:

молоко;

листову зелень;

мигдаль;

сир;

йогурт.

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Магній



Шоколад містить магній / Фото Unsplash

Магній відповідає за транспортування кисню в організмі. Він міститься у таких продуктах: