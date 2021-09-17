Електроліти часто містяться у харчових добавках та спеціальних напоях, які обіцяють вам заряд енергії на весь день. Але чи обов'язково їх вживати у такому вигляді та чи можна замінити натуральними продуктами – розповідаємо у нашому матеріалі.

Цікаво знати Яка небезпека підстерігає дітей у пісочниці

Роль електролітів в організмі людини

Що таке електроліти

Електроліти – це група крихітних заряджених частинок, які є у крові. Вони допомагають регулювати рівень води в організмі та відповідають за скорочення і розслаблення м'язів. Втрата електролітів через піт, фізичні вправи або недуги (блювоту чи діарею) може призвести до зневоднення.


Електроліти регулюють рівень води в організмі / Фото Unsplash

До списку основних електролітів належать калій, натрій, кальцій та магній. Ці поживні речовини можна знайти у харчових продуктах. Ділимось корисною добіркою далі.

Найпопулярніші продукти з високим вмістом електролітів

Ці продукти допоможуть налагодити роботу організму, забезпечать його правильне функціонування та водний баланс. Зарядіться на весь день для продуктивної праці.

Калій


Диня містить багато калію / Фото Unsplash

Калій відповідає за роботу нервової системи та м'язів. Саме він допомагає уникнути судом. Ці продукти містять у своєму складі багато калію:

  • артишоки;
  • квасоля та інші бобові;
  • яловичина;
  • диня;
  • листова зелень;
  • солодка картопля;
  • авокадо;
  • банани.

Натрій


Оливки забезпечать вас натрієм / Фото Unsplash

Зазвичай натрій міститься у варених продуктах, тому подбайте про вживання якісної солі для підтримки балансу. Варто бути обережним з цим мінералом якщо у вас проблеми з артеріальним тиском. Продукти з високим вмістом натрію:

  • солоні огірки;
  • оливки;
  • кокосова вода.

Кальцій


Мигдаль містить у складі багато кальцію / Фото Unsplash

Кальцій потрібний не лише для здоров'я кісток. Він також є ключовим електролітом, який контролює скорочення м'язів та серцевий ритм. До джерел кальцію можна віднести:

  • молоко;
  • листову зелень;
  • мигдаль;
  • сир;
  • йогурт.

До теми Ці овочі можуть бути небезпечними: 5 продуктів, які варто обережно вживати

Магній


Шоколад містить магній / Фото Unsplash

Магній відповідає за транспортування кисню в організмі. Він міститься у таких продуктах:

  • цільнозерновий хліб або локшина;
  • шпинат;
  • кіноа;
  • темний шоколад;
  • чорні боби;
  • авокадо.