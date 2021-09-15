Як вчасно виявити патологію, щоб уникнути ризику летального наслідку? Допоможе у цьому наша стаття, в якій ви знайдете симптоми васкуліту і дізнаєтесь, як його правильно лікувати.

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Симптоми васкуліту

Характерними проявами будь-якого запального процесу в організмі є:

підвищення температури тіла (у межах +37,2°C – +38°C або понад +38°C);

припухлість і почервоніння;

порушення функції уражених тканин та органів;

втрата апетиту та ваги;

загальне нездужання;

посилене потовиділення вночі.

Сам же васкуліт найчастіше супроводжується:

перепадами артеріального тиску, слабким пульсом ("пульс неможливо промацати");

болем у м'язах і суглобах, кульгавістю;

головним болем, (якщо у патологічний процес втягнуті судини головного мозку, які пролягають біля нервів), онімінням і слабкістю м'язів – аж до паралічу, болем по ходу нерва, підвищеною або, навпаки, зниженою чутливістю, відчуттям "повзання мурах" по шкірі;

появою червоних плям, синців, виразок, вузликів, пухирців, пурпурового сітчастого судинного малюнку на шкірі, кропив’янкою, свербежем шкіри;

печінням, почервонінням очей, світлобоязню, сльозотечею;

симптомами ураження нирок (хвороба може спровокувати ниркову недостатність), зокрема наявністю крові у сечі, появою набряків;

симптомами ураження нижніх або верхніх дихальних шляхів, у тому числі задишкою;

феноменом Рейно, що проявиться болем та зміною кольору шкіри пальців рук і ніг. Пальці бліднуть, після чого (у міру прогресування ішемії) – синіють;

Симптоми виникатимуть залежно від того, які судини уражені – дрібні, середні або крупні, та у міру втягнення у патологічний процес шкіри, суглобів, нервової системи й м'язів. Найчастіше васкуліт атакує судини нижніх кінцівок.

Що дає поштовх хворобі

Що дає поштовх васкуліту / Фото Unspalsh

Якщо ми говоримо про системний (первинний) васкуліт, у 50% випадків етіологічний фактор так і не вдається встановити. Діагноз у таких випадках звучить як "первинний ідіопатичний васкуліт". Існує припущення, що схильність до цього захворювання "записана" у наших генах.

Серед можливих причин вторинних васкулітів виділяють:

аутоімунні захворювання : системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит, склеродермію;

: системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит, склеродермію; хронічні інфекції : ускладненням гепатиту С є, наприклад, кріоглобуленемія (коли у сироватці крові з'являються патологічні змінені імуноглобуліни), а гепатиту В – вузликовий періартеріїт, при якому уражаються артерії м’язового типу і судини дрібного калібру;

: ускладненням гепатиту С є, наприклад, кріоглобуленемія (коли у сироватці крові з'являються патологічні змінені імуноглобуліни), а гепатиту В – вузликовий періартеріїт, при якому уражаються артерії м’язового типу і судини дрібного калібру; прийом окремих препаратів , які провокують у пацієнта медикаментозну алергію;

, які провокують у пацієнта медикаментозну алергію; вплив певних хімічних субстанцій ;

; деякі види раку (лімфома, лейкемія).

Класифікація васкулітів за Чапел-Хіллом

Цю класифікацію розробили вчені, які брали участь у конференції у Чапел-Хілл (США) у 1994 році. Вони запропонували розрізняти типи васкуліту залежно від калібру уражених судин:

1. Васкуліт крупних судин:

гігантоклітинний артеріїт (виникає в осіб, молодших 50 років);

хвороба Такаясу (гранулематозне запалення аорти та артерій, які відходять від неї; захворювання діагностують в осіб віком до 50 років);

2. Васкуліт середніх судин:

вузликовий поліартеріїт;

хвороба Кавасакі (запалення середніх і крупних артерій);

3. Васкуліт дрібних судин:

гранулематоз Вегенера, при якому уражаються дрібні і середнього калібру судини;

хвороба Чарга-Стросса (гранулематозне запалення судин зі супутнім ураженням дихальних шляхів);

мікроскопічний поліартеріїт, при якому у патологічний процес залучаються капіляри, вени та артерії;

пурпура Шенлейна-Геноха (запалення поширюється на дрібні судини, уражається шкіра й суглоби);

спонтанна кріоглобуленемія – у патологічний процес включена шкіра і гломерули (судинні клубочки нирок);

у патологічний процес включена шкіра і гломерули (судинні клубочки нирок); лейкоцитокластичний васкуліт (запалення обмежується шкірними покривами).

Найчастіше васкуліт атакує судини нижніх кінцівок / Фото holisticfootclinic

Механізм розвитку хвороби

Спершу на стінках судин відкладаються імунні комплекси (з антигену та антитіла). Далі до елементів судинної стінки формуються антитіла, після чого "вступають у гру" активовані лімфоцити. Ушкодження стінки судин призводить до екзоцитозу (виведення з клітини різних речовин крізь мембрану), лейкоцитоклазії (розпаду ядра лейкоцитів на частини), відкладенню фібрину (білка, згустки волокон якого складають основу тромбу) і некрозу.

При хронічних процесах у результаті реакції макрофагів зі сполучної тканини утворюються гранульоми, які виглядають як невеликі вузлики.

Чим небезпечне це захворювання

Запалені судини звужуються, що утруднює кровопостачання до тканин. Як наслідок, можуть виникати некротичні зміни.

Місцями стінки судин можуть бути настільки ослабленими, що це призведе до утворення аневризм, при розриві яких можуть виникати потенційно небезпечні для життя кровотечі.

При заблокуванні судин, які пронизують кишечник, виникне ішемія окремих його ділянок. А це вже загрожує перфорацією кишечника і розвитком перитоніту (запального процесу у черевній порожнині), та аналогічно – може призвести до летальних наслідків.

Стероїди, які застосовуються у лікуванні, можуть сприяти виникненню ожиріння, цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, м’язової слабкості й остеопорозу (підвищеної ламкості кісток). А ще при запалених судинах зростає ризик інфекцій.

До якого лікаря необхідно звернутися

Залежно від типу запалення сімейний лікар може скерувати пацієнта до ревматолога, дерматолога, пульмонолога, нефролога, невролога, кардіолога, офтальмолога, уролога або інфекціоніста.

Збагатіть щоденний раціон овочами та фруктами / Фото Unsplash

Поставити правильний діагноз допоможуть аналізи крові, у тому числі на визначення рівня антинейтрофільних цитоплазматичних антитіл, які присутні у крові пацієнтів з т. зв. АНЦА-асоційованими васкулітами і С-реактивного білка.

Аналіз сечі дозволить виявити васкуліт, який уразив нирки, а ЕКГ – васкуліту, який "зачепив" серце. На рентгені грудної клітки можна побачити гранулематозні зміни у легенях або розширення аневризми аорти. УЗД органів черевної порожнини, комп’ютерна або магнітно-резонансна томографія допоможуть з'ясувати, наскільки прогресує хвороба, чи зазнали ушкоджень внутрішні органи та які саме.

У деяких випадках для підтвердження діагнозу проводиться біопсія.

Лікування залежить від типу васкуліту і стадії захворювання. Пацієнтам зокрема призначають антигістамінні препарати, кортикостероїди та цитостатики. При важкому перебігу необхідно очистити плазму крові від великих часток – імунних комплексів.

Чим раніше розпочато терапію, тим вона є ефективнішою. Якщо хворобу "пригасити", вона не нагадуватиме про себе протягом багатьох років.

Деякі типи запалення судин, приміром, пурпура Шенлейна-Геноха, при якій уражаються переважно дрібні судини, не потребують особливого лікування і минають самі по собі.

Якщо уражена лише шкіру, прогноз васкуліту хороший. Якщо головний мозок чи нирки, – це може призвести до смерті хворого.

Аби звести до мінімуму ризик виникнення побічних ефектів від застосування стероїдів, щоденний раціон пацієнта повинен складатися переважно з овочів й фруктів, нежирних молочних продуктів, нежирного м'яса та риби.