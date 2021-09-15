Как вовремя выявить патологию, чтобы избежать риска летального исхода? Поможет в этом наша статья, в которой вы найдете симптомы васкулита и узнаете, как правильно его лечить.
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Симптомы васкулита
Характерными проявлениями любого воспалительного процесса в организме являются:
- повышение температуры тела (в пределах +37,2°С +38°С или более +38°С);
- припухлость и покраснение;
- нарушения функции пораженных тканей и органов;
- потеря аппетита и веса;
- общее недомогание;
- усиленное потоотделение ночью.
Сам же васкулит чаще всего сопровождается:
- перепадами артериального давления, слабым пульсом ("пульс невозможно прощупать");
- болью в мышцах и суставах, хромотой;
- головной болью (если в патологический процесс вовлечены сосуды головного мозга, пролегающие возле нервов), онемением и слабостью мышц – вплоть до паралича, болью по ходу нерва, повышенной kb,j, наоборот, пониженной чувствительностью, ощущением "ползания муравьев" по коже;
- появлением красных пятен, синяков, язв, узелков, пузырьков, пурпурного сетчатого сосудистого рисунка на коже, крапивницей, зудом кожи;
- жжением, покраснением глаз, светобоязнью, слезотечением;
- симптомами поражения почек (болезнь может спровоцировать почечную недостаточность), в частности наличием крови в моче, появлением отеков;
- симптомами поражения нижних или верхних дыхательных путей, в том числе одышкой;
- феноменом Рейно, что проявится болью и изменением цвета кожи пальцев рук и ног. Пальцы бледнеют, после чего (по мере прогрессирования ишемии) – синеют.
Симптомы будут появляться в зависимости от того, какие сосуды поражены – мелкие, средние или крупные, и по мере вовлечения в патологический процесс кожи, суставов, нервной системы и мышц. Чаще всего васкулит атакует сосуды нижних конечностей.
Что дает толчок болезни
Что дает толчок васкулита / Фото Unspalsh
Если мы говорим о системном (первичном) васкулите, в 50% случаев этиологический фактор так и не удается установить. Диагноз в таких случаях звучит как "первичный идиопатический васкулит". Существует предположение, что предрасположенность к этому заболеванию "записана" в наших генах.
Среди возможных причин вторичных васкулитов выделяют:
- аутоиммунные заболевания: системную красную волчанку, ревматоидный артрит, склеродермию;
- хронические инфекции: осложнением гепатита С, например, является криоглобуленемия (когда в сыворотке крови появляются патологические измененные иммуноглобулины), а гепатита В – узелковый периартериит, при котором поражаются артерии мышечного типа и сосуды мелкого калибра;
- прием отдельных препаратов, провоцирующих у пациента медикаментозную аллергию;
- влияние определенных химических субстанций;
- некоторые виды рака (лимфома, лейкемия).
Классификация васкулитов за Чапел-Хиллом
Эту классификацию разработали ученые, участвовавшие в конференции в Чапел-Хилл (США) в 1994 году. Они предложили различать типы васкулита в зависимости от калибра пораженных сосудов:
1. Васкулит крупных сосудов:
- гигантоклеточный артериит (возникает у лиц младше 50 лет);
- болезнь Такаясу (гранулематозное воспаление аорты и артерий, отходящих от нее; заболевания диагностируют у лиц в возрасте до 50 лет);
2. Васкулит средних сосудов:
- узелковый периартериит;
- болезнь Кавасаки (воспаление средних и крупных артерий);
3. Васкулит мелких сосудов:
- гранулематоз Вегенера, при котором поражаются мелкие и среднего калибра сосуды;
- болезнь Чарга-Стросса (гранулематозное воспаление сосудов с сопутствующим поражением дыхательных путей);
- микроскопический полиартериит, при котором в патологический процесс вовлечены капилляры, вены и артерии;
- пурпура Шенлейна-Геноха (воспаление, распространяющиеся на мелкие сосуды, при котором поражаются кожа и суставы);
- спонтанная криоглобуленемия – в патологический процесс включены кожа и гломерулы (сосудистые клубочки почек);
- лейкоцитокластический васкулит (воспаление ограничивается кожными покровами).
Чаще всего васкулит атакует сосуды нижних конечностей / Фото holisticfootclinic
Механизм развития болезни
Для начала на стенках сосудов откладываются иммунные комплексы (состоящие из антигена и антитела). Далее к элементам сосудистой стенки формируются антитела, после чего "вступают в игру" активированные лимфоциты. Повреждение стенки сосудов приводит к экзоцитозу (выведение из клетки различных веществ через мембрану), лейкоцитоклазии (распада ядра лейкоцитов на части), отложению фибрина (белка, сгустки волокон которого составляют основу тромба) и некроза.
Чем опасно это заболевание
Воспаленные сосуды сужаются, что затрудняет кровоснабжение тканей. Как следствие, могут возникать некротические изменения.
Местами стенки сосудов могут быть настолько ослабленными, что это приведет к образованию аневризм, при разрыве которых могут возникать потенциально опасные для жизни кровотечения.
Стероиды, которые применяются в лечении, могут способствовать возникновению ожирения, сахарного диабета, гипертонической болезни, мышечной слабости и остеопороза (повышенной ломкости костей). А еще при воспаленных сосудах повышается риск инфекций.
К какому врачу необходимо обратиться
В зависимости от типа воспаления семейный врач может направить пациента к ревматологу, дерматологу, пульмонологу, нефрологу, неврологу, кардиологу, офтальмологу, урологу или инфекционисту.
Обогатите ежедневный рацион овощами и фруктами / Фото Unsplash
Поставить правильный диагноз помогут анализы крови, в том числе на определение уровня антинейтрофильных цитоплазматических антител, присутствующих в крови пациентов с т. н. АНЦА-ассоциированными васкулитами и С-реактивного белка.
В некоторых случаях для подтверждения диагноза проводится биопсия.
Лечение зависит от типа васкулита и стадии заболевания. Пациентам в частности назначают антигистаминные препараты, кортикостероиды и цитостатики. При тяжелом течении необходимо очистить плазму крови от крупных частиц – иммунных комплексов.
Некоторые типы воспаления сосудов, например, пурпура Шенлейна-Геноха, при которой поражаются преимущественно мелкие сосуды, не требуют особого лечения и проходят сами по себе. Если поражена только кожа, прогноз васкулита хороший. Если мозг или почки – это может привести к смерти больного.
Чтобы свести к минимуму риск возникновения побочных эффектов от применения стероидов, рацион пациента должен состоять преимущественно из овощей и фруктов, нежирных молочных продуктов, нежирного мяса и рыбы.