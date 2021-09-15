Как вовремя выявить патологию, чтобы избежать риска летального исхода? Поможет в этом наша статья, в которой вы найдете симптомы васкулита и узнаете, как правильно его лечить.

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Симптомы васкулита

Характерными проявлениями любого воспалительного процесса в организме являются:

повышение температуры тела (в пределах +37,2°С +38°С или более +38°С);

припухлость и покраснение;

нарушения функции пораженных тканей и органов;

потеря аппетита и веса;

общее недомогание;

усиленное потоотделение ночью.

Сам же васкулит чаще всего сопровождается:

перепадами артериального давления, слабым пульсом ("пульс невозможно прощупать");

болью в мышцах и суставах, хромотой;

головной болью (если в патологический процесс вовлечены сосуды головного мозга, пролегающие возле нервов), онемением и слабостью мышц – вплоть до паралича, болью по ходу нерва, повышенной kb,j, наоборот, пониженной чувствительностью, ощущением "ползания муравьев" по коже;

вплоть до паралича, болью по ходу нерва, повышенной kb,j, наоборот, пониженной чувствительностью, ощущением "ползания муравьев" по коже; появлением красных пятен, синяков, язв, узелков, пузырьков, пурпурного сетчатого сосудистого рисунка на коже, крапивницей, зудом кожи;

жжением, покраснением глаз, светобоязнью, слезотечением;

симптомами поражения почек (болезнь может спровоцировать почечную недостаточность), в частности наличием крови в моче, появлением отеков;

симптомами поражения нижних или верхних дыхательных путей, в том числе одышкой;

феноменом Рейно, что проявится болью и изменением цвета кожи пальцев рук и ног. Пальцы бледнеют, после чего (по мере прогрессирования ишемии) – синеют.

Симптомы будут появляться в зависимости от того, какие сосуды поражены – мелкие, средние или крупные, и по мере вовлечения в патологический процесс кожи, суставов, нервной системы и мышц. Чаще всего васкулит атакует сосуды нижних конечностей.

Что дает толчок болезни

Что дает толчок васкулита / Фото Unspalsh

Если мы говорим о системном (первичном) васкулите, в 50% случаев этиологический фактор так и не удается установить. Диагноз в таких случаях звучит как "первичный идиопатический васкулит". Существует предположение, что предрасположенность к этому заболеванию "записана" в наших генах.

Среди возможных причин вторичных васкулитов выделяют:

аутоиммунные заболевания : системную красную волчанку, ревматоидный артрит, склеродермию;

: системную красную волчанку, ревматоидный артрит, склеродермию; хронические инфекции : осложнением гепатита С, например, является криоглобуленемия (когда в сыворотке крови появляются патологические измененные иммуноглобулины), а гепатита В – узелковый периартериит, при котором поражаются артерии мышечного типа и сосуды мелкого калибра;

: осложнением гепатита С, например, является криоглобуленемия (когда в сыворотке крови появляются патологические измененные иммуноглобулины), а гепатита В – узелковый периартериит, при котором поражаются артерии мышечного типа и сосуды мелкого калибра; прием отдельных препаратов , провоцирующих у пациента медикаментозную аллергию;

, провоцирующих у пациента медикаментозную аллергию; влияние определенных химических субстанций ;

; некоторые виды рака (лимфома, лейкемия).

Классификация васкулитов за Чапел-Хиллом

Эту классификацию разработали ученые, участвовавшие в конференции в Чапел-Хилл (США) в 1994 году. Они предложили различать типы васкулита в зависимости от калибра пораженных сосудов:

1. Васкулит крупных сосудов:

гигантоклеточный артериит (возникает у лиц младше 50 лет);

болезнь Такаясу (гранулематозное воспаление аорты и артерий, отходящих от нее; заболевания диагностируют у лиц в возрасте до 50 лет);

2. Васкулит средних сосудов:

узелковый периартериит;

болезнь Кавасаки (воспаление средних и крупных артерий);

3. Васкулит мелких сосудов:

гранулематоз Вегенера, при котором поражаются мелкие и среднего калибра сосуды;

болезнь Чарга-Стросса (гранулематозное воспаление сосудов с сопутствующим поражением дыхательных путей);

микроскопический полиартериит, при котором в патологический процесс вовлечены капилляры, вены и артерии;

пурпура Шенлейна-Геноха (воспаление, распространяющиеся на мелкие сосуды, при котором поражаются кожа и суставы);

спонтанная криоглобуленемия – в патологический процесс включены кожа и гломерулы (сосудистые клубочки почек);

лейкоцитокластический васкулит (воспаление ограничивается кожными покровами).

Чаще всего васкулит атакует сосуды нижних конечностей / Фото holisticfootclinic

Механизм развития болезни

Для начала на стенках сосудов откладываются иммунные комплексы (состоящие из антигена и антитела). Далее к элементам сосудистой стенки формируются антитела, после чего "вступают в игру" активированные лимфоциты. Повреждение стенки сосудов приводит к экзоцитозу (выведение из клетки различных веществ через мембрану), лейкоцитоклазии (распада ядра лейкоцитов на части), отложению фибрина (белка, сгустки волокон которого составляют основу тромба) и некроза.

При хронических процессах (в результате реакции макрофагов) из соединительной ткани образуются гранулемы, которые выглядят как небольшие узелки.

Чем опасно это заболевание

Воспаленные сосуды сужаются, что затрудняет кровоснабжение тканей. Как следствие, могут возникать некротические изменения.

Местами стенки сосудов могут быть настолько ослабленными, что это приведет к образованию аневризм, при разрыве которых могут возникать потенциально опасные для жизни кровотечения.

При блокировании сосудов, пронизывающих кишечник, возникнет ишемия отдельных его участков. А это уже чревато перфорацией кишечника и развитием перитонита (воспалительного процесса в брюшной полости), и аналогично – может привести к летальному исходу.

Стероиды, которые применяются в лечении, могут способствовать возникновению ожирения, сахарного диабета, гипертонической болезни, мышечной слабости и остеопороза (повышенной ломкости костей). А еще при воспаленных сосудах повышается риск инфекций.

К какому врачу необходимо обратиться

В зависимости от типа воспаления семейный врач может направить пациента к ревматологу, дерматологу, пульмонологу, нефрологу, неврологу, кардиологу, офтальмологу, урологу или инфекционисту.

Обогатите ежедневный рацион овощами и фруктами / Фото Unsplash

Поставить правильный диагноз помогут анализы крови, в том числе на определение уровня антинейтрофильных цитоплазматических антител, присутствующих в крови пациентов с т. н. АНЦА-ассоциированными васкулитами и С-реактивного белка.

Анализ мочи позволит выявить васкулит, который поразил почки, а ЭКГ – васкулит, который "зацепил" сердце. На рентгене грудной клетки можно увидеть гранулематозные изменения в легких или расширение аневризмы аорты. УЗИ органов брюшной полости, компьютерная или магнитно-резонансная томография помогут выяснить, насколько прогрессирует болезнь, повреждены ли внутренние органы и какие именно.

В некоторых случаях для подтверждения диагноза проводится биопсия.

Лечение зависит от типа васкулита и стадии заболевания. Пациентам в частности назначают антигистаминные препараты, кортикостероиды и цитостатики. При тяжелом течении необходимо очистить плазму крови от крупных частиц – иммунных комплексов.

Как правило, чем раньше начата терапия, тем она эффективнее. Если болезнь "погасить", не будет напоминать о себе в течение многих лет.

Некоторые типы воспаления сосудов, например, пурпура Шенлейна-Геноха, при которой поражаются преимущественно мелкие сосуды, не требуют особого лечения и проходят сами по себе. Если поражена только кожа, прогноз васкулита хороший. Если мозг или почки – это может привести к смерти больного.

Чтобы свести к минимуму риск возникновения побочных эффектов от применения стероидов, рацион пациента должен состоять преимущественно из овощей и фруктов, нежирных молочных продуктов, нежирного мяса и рыбы.