Цей десерт допоможе почати ранок зі смачної та корисної страви. Ділимось рецептом у нашому матеріалі.
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Рецепт корисного сніданку з вівсянки та яблук
Поки сезон волоських горіхів у розпалі, можете потішити себе свіжими хрустиками у корисному тандемі. Горіхи наповнять організм потрібними антиоксидантами, а яблука забезпечать клітковиною та нормалізують мікрофлору кишківника.
Інгредієнти
- пів склянки вівсянки;
- пів склянки мигдального молока;
- пів столової ложки насіння чіа (необов'язково);
- 1 чайна ложка кленового сиропу;
- ¼ чайної ложки меленої кориці;
- щіпка солі;
- 2 яблука;
- 2 столові ложки волоських горіхів.
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Спосіб приготування
Приготуйте смачний сніданок / Фото Eating Well
Крок 1. Насипте у банку вівсянку, залийте мигдальним молоком та додайте насіння чіа, за бажанням. Приправте суміш кленовим сиропом, корицею, сіллю та перемішайте. Вівсянку накрийте кришкою та помістіть у холодильник на ніч.
Крок 2. Зранку наріжте яблуко кубиками та додайте у кашу. Зверху посипте волоськими горіхами та насолоджуйтесь.