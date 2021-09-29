Цей десерт допоможе почати ранок зі смачної та корисної страви. Ділимось рецептом у нашому матеріалі.

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Рецепт корисного сніданку з вівсянки та яблук

Поки сезон волоських горіхів у розпалі, можете потішити себе свіжими хрустиками у корисному тандемі. Горіхи наповнять організм потрібними антиоксидантами, а яблука забезпечать клітковиною та нормалізують мікрофлору кишківника.

Інгредієнти

пів склянки вівсянки;

пів склянки мигдального молока;

пів столової ложки насіння чіа (необов'язково);

1 чайна ложка кленового сиропу;

¼ чайної ложки меленої кориці;

щіпка солі;

2 яблука;

2 столові ложки волоських горіхів.

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Спосіб приготування



Приготуйте смачний сніданок / Фото Eating Well

Крок 1. Насипте у банку вівсянку, залийте мигдальним молоком та додайте насіння чіа, за бажанням. Приправте суміш кленовим сиропом, корицею, сіллю та перемішайте. Вівсянку накрийте кришкою та помістіть у холодильник на ніч.

Крок 2. Зранку наріжте яблуко кубиками та додайте у кашу. Зверху посипте волоськими горіхами та насолоджуйтесь.