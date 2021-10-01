Нутрициологиня из Дании Екатерина Йенсен поделилась своим опыт здорового рациона. Она приучила своих детей любить здоровую пищу и отказываться от сладостей. Полезные советы ищите дальше в нашем материале.

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Как приучить детей к правильному питанию

"Нет" означает "нет"

Будьте последовательны и придерживайтесь своего слова: вы ввели какое-то правило или запрет – не отменяет его на полпути. Если вы будете каждый вечер угрожать отсутствием десерта, но потом все-таки предложите его ребенку, то он поймет, что можно пользоваться вашей "добротой".

Откажитесь от "детской" пищи



Ребенок должен есть то, что и вы / Фото Unsplash

Как только у вашего ребенка вырабатывается жевательный рефлекс, стоит переставать кормить его "специальной" пищей. Нутрициологиня рекомендует переводить детей на те же продукты, которые употребляете вы. Не бойтесь давать ребенку пробовать все, ведь так он сможет сама узнать, что ему нравится, а что – нет. Не стоит уделять внимание "особому рациону" и готовить отдельный ужин для малыша. Вы только усложните себе жизнь.

Будьте примером

Начните с себя. Вы должны быть примером для детей и, в первую очередь, менять свои привычки. Глупо говорить о правильном питании, поедая гамбургер. Дети склонны подражать своим родителям, поэтому позаботьтесь о правильном рационе всей семьи. Для этого Екатерина Йенсен рекомендует записывать в течение недели все, что вы съедаете и пьете, а потом это проанализировать.

Скажите "Нет" сладостям



Стоит отказаться от сладких перекусов / Фото Unsplash

Многие родители дают детям в качестве перекусов печенье и конфеты, считая, что они способствуют работе мозга. Но это не так.

Мозгу нужна глюкоза, а не самое сладкое. Глюкозу мы можем получить из самой обычной пищи, а поедая сладкое, у детей не остается места для нормальной пищи. Сладкое действительно перебивает аппетит. Поэтому оставьте лакомство для выходных,

– рекомендует диетологиня.

Пить только воду

Вода должна быть главным напитком в рационе. Молоко, соки, морсы и компоты принадлежат к полезной пищи. Для утоления жажды выбирайте воду. Конечно не стоит полностью отказываться от других напитков, но следите, чтобы они не содержали консервантов и сахара.

Режим питания



Составьте план питания / Фото Pexels

Режим питания придаст ребенку уверенности и облегчит жизнь вам. Куда проще контролировать детей, когда они четко знают, во сколько завтрак и что будут есть. К тому же малыши не будут испытывать ваше терпение попрошайничеством конфет в среду, зная, что их можно есть только в пятницу. Но не преувеличивайте с запретами, стоит иногда делать приятные исключения, особенно во время торжеств.

Пробовать все

Договоритесь с ребенком, что он должен попробовать все, что есть в тарелке. Оставьте ему право выбора не есть или выплюнуть в салфетку то, что ему не понравилось. Так вы сможете приучить детей есть все продукты.

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Ребенок должен садиться за стол голодным

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Не перебивай аппетит перед приемом пищи / Фото Pexels