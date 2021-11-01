Дієтологиня Тетяна Лакуста поділилась корисними порадами, які допомогли їй прищепити дітям любов до риби. Вона просто додала у приймання їжі трохи фантазії.

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Як прищепити дітям любов до риби



Додайте фантазії / Фото Unsplash

Риба необхідна організму, адже вона насичує його білками та амінокислотами, які не виробляються самостійно. До того ж у складі морепродукту є цінні мікроелементи: залізо, цинк і селен. Рекомендовано вживати рибу дитям мінімум 1 раз на тиждень. Але як це можна зробити? Перш за все додайте у розмови про цей продукт трохи фантазії та зацікавте своє чадо. Дієтологиня Тетяна Лакуста зробила це у такий спосіб:

Перш за все розповідала про користь продукту для організму, зокрема про вітамін омега 3, який перетворить мозок на такий, як у супергероя, а фосфор зробить кістки міцними і їх не можна буде пошкодити. Також жінка описала, який шлях пройшла риба, перш ніж потрапити на стіл: вона плавала в холодному морі чи океані, потім хоробрі моряки її ловили та везли на великому кораблі, після чого вона попала у магазин, де ми її купили. Ви можете придумати свою історію риби, яка була б цікавою для дитини. Мультфільми про рибок теж стануть у пригоді. Гра "вгадай продукт" – рятівник для тих, у кого діти справжні "гурмани". Якщо ваша дитина відмовляється пробувати нові продукти, ви можете запропонувати їй пограти у цю гру: пробувати різні продукти із заплющеними очима та відгадувати їх або ж описувати смак. Ви можете розпочати зі знайомих продуктів, а потім перейти до нових.

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Яку рибу корисно їсти дітям



Рибні котлети з минтаєм / Фото Unsplash

Дієтологиня рекомендує обирати для дітей минтай Аляски. Він належить до низько ртутних видів риби та містить багато білка, фосфору, йоду, селену, омега-3 та вітаміну А. Ще однією перевагою цього виду є відсутність рибного запаху. Ви можете приготувати запечені котлетки з минтаєм, сиром та овочами.

Текст публікації Тетяни Лакусти:

Нагодувати дитину рибою. Для багатьох матерів це проблема. Я у ваших рядах. Опишу свої способи введення в раціон риби:

1. Розповідала про користь продукту для організму – в ігровій формі розповіла про омегу, яка мозок зробить, як у супер героя, фосфор для кісток, які нічим не зруйнувати.

2. Описала шлях – рибка плавала в холодному морі Аляски, потім хоробрі моряки її здобули, вона пливла на великому кораблі і потім ми її забрали в магазині.

3. Гра "вгадай продукт" (з заплющеними очима пробувати продукти та описувати їх смакові якості). У такій грі можна спочатку давати продукти, які дитина знає, потім дати новий продукт, щоб вона його описувала, можливо дитині сподобається.

Минтай Аляски особливо корисний для дітей, тому що він відноситься до низько ртутних риб, високий % білка, фосфор, йод, селен, омега-3, вітамін А. Ідеальний продукт. Плюс максимальна відсутність "рибного" запаху. До речі, запах посилюється ще більше при окисленні жирів у рибі.