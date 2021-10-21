Не менш важливою є уважність до свого організму. Для цього важливо знати симптоми, які повинні вас насторожити.

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4 тривожні ознаки проблем зі судинами

Головний біль



Головний біль є ознакою проблем зі судинами / Фото Unsplash

Головні болі можуть турбувати з різних причин. Найгірше, коли вони стають проявом ураження артерій, які постачають кров у головний мозок. Судини можуть бути перекритими, що дуже часто стає причиною інсультів. Серед негативних наслідків також проблеми із зором та порушення мовлення.

Слабкість



Зверніться до лікаря, якщо відчуваєте постійну втому / Фото Unsplash

Раптові зміни в організмі можуть свідчити про захворювання. Зокрема, якщо ви постійно відчуваєте втому та погіршення самопочуття, це може свідчити про проблеми з судинами. Це відбувається через збої у ритмі серця тому, що тканини міокарда не отримують достатню кількість кисню. При хворобі, яка прогресує, може також розвиватись ішемія.

Біль під час ходьби



Біль під час ходьми – це небезпечний сигнал / Фото Unsplash

Ще однією ознакою хворих судин є біль у нижніх кінцівках під час ходьби. Він з'являється через атеросклероз артерій. Також вас може турбувати постійне відчуття холоду у ногах та блідий колір шкірних покривів, який є одним з основних симптомів проблеми з венами та судинами нижніх кінцівок.

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Біль у грудях



Будьте обережні, якщо відчуваєте біль у грудях / Фото Unsplash

Біль у грудях може свідчити про наявність атеросклерозу аорти. Серед ознак цього захворювання також присутні розлади травлення, біль у спині та неприємні відчуття у грудях, на які особливо варто звернути увагу. Саме цей вид атеросклерозу вважається найбільш небезпечним, тому при перших ознаках зверніться до лікаря для діагностики.