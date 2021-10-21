Не менее важна внимательность к своему организму. Для этого важно знать симптомы, которые должны вас насторожить.

Полезно Бессонница, отеки, хроническая усталость: как глисты истощают наш организм

4 тревожные признаки проблем с сосудами

Головная боль



Головная боль является признаком проблем с сосудами / Фото Unsplash

Головные боли могут беспокоить по разным причинам. Хуже всего, когда они становятся проявлением поражения артерий, которые поставляют кровь в мозг. Сосуды могут быть перекрытыми , что очень часто становится причиной инсультов. Среди негативных последствий также проблемы со зрением и нарушения речи.

Слабость



Обратитесь к врачу, если чувствуете постоянную усталость / Фото Unsplash

Внезапные изменения в организме могут свидетельствовать о заболевании. В частности, если вы постоянно чувствуете усталость и ухудшение самочувствия, это может свидетельствовать о проблемах с сосудами. Это происходит из-за сбоев в ритме сердца потому, что ткани миокарда не получают достаточное количество кислорода. При болезни, которая прогрессирует, может также развиваться ишемия.

Боль во время ходьбы



Боль во время ходьмы – это опасный сигнал / Фото Unsplash

Еще одним признаком больных сосудов является боль в нижних конечностях при ходьбе. Он появляется из-за атеросклероза артерий. Также вас может беспокоить постоянное чувство холода в ногах и бледный цвет кожных покровов, который является одним из основных симптомов проблемы с венами и сосудами нижних конечностей.

Интересно знать Признаки кандидоза: чем опасны хроническая усталость и проблемы с кишечником

Боль в груди



Будьте осторожны, если чувствуете боль в груди / Фото Unsplash