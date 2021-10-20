Кандіда – дуже складна інфекція, адже вона стійка до більшості фармацевтичних препаратів. До того ж вона належить до найбільш поширених видів дріжджових інфекцій, які живуть у роті, кишківнику, статевих органах та шкірі.

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Все про кандидоз

Хоча цей грибок і має позитивне значення, адже, при допустимих нормах, допомагає засвоювати поживні речовини. Проте його надлишок в організмі призводить до руйнації стінок кишківника.

Важливо підтримувати організм у здоровій формі, тоді ви зможете вберегти себе від кандидозу. У здоровому тілі шкідливі організми не можуть рухатись і завдавати шкоди. Інфекція почне мігрувати по всьому організму, якщо у вас є якісь проблеми. Від неї можуть страждати кров, оболонки серця або мозку.



Кандидоз уражає слизові оболонки / Фото Unsplash

Чому кандидоз розростається

Причиною поширення грибків в організмі часто стає цукор, рафіновані вуглеводи та алкоголь. Саме цими продуктами харчується кандіда. До того ж повпливати на збільшення шкідливих бактерій може:

приймання антибіотиків;

приймання протизаплідних пероральних засобів;

місцеві оральні кортикостероїди;

хіміо- та променева терапія;

діабет 1 і 2 типу;

ослаблена імунна система.



Вживання цукру призводить до росту кадіди / Фото Unsplash

Симптоми грибкової інфекції

Часом понаднормовий вміст шкідливих бактерій важко виявити. Цей вид дріжджової інфекції має різні прояви. Зокрема варто звернути увагу, якщо вас турбує:

хронічна втома;

постійно поганий настрій;

інфекції статевих органів;

білий наліт на язику;

синусити;

проблеми з кишківником

туманність розуму;

грибкові інфекції шкіри та нігтів;

гормональний дисбаланс.

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Лікування



Подбайте про раціон / Фото Unsplash

У лікуванні грибкової інфекції харчування має вирішальне значення. Побороти надмірну кількість кандіди допоможе очищення травного шляху і введення здорових бактерій. Потрібно налагодити правильний раціон та змінити спосіб життя. Ви можете звернутись за допомогою до спеціаліста, який надасть вам консультації щодо правильного раціону. Також рекомендуємо під час лікування пити теплий бульйон і багато чистої води.