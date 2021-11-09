Щоб виявити, що не так з вашим організмом, придивіться до сигналів, які він посилає: це може бути як і звичайна втома, так і регулярні кровотечі з носа. І пам'ятайте самодіагностика – лише перший етап перед лікуванням. Проконсультуйтеся з лікарем, щоб підтвердити чи спростувати свої здогадки.

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Втомлене обличчя

Втома може свідчити, що організмом не засвоюються корисні речовини / Фото Rawpixel

Хронічна втома свідчить, що організму бракує білка і заліза. Це може бути наслідком пониженої кислотності шлунку. При цьому неважливо, що ви їсте – корисні елементи не засвоюється, а організм не отримує важливих вітамінів, мінералів та амінокислот

Герпес та тріщини у куточках рота

Герпес – надійний супутник зниження імунітету. Найчастіше вірус вражає шкіру, очі (кон'юнктивіт, кератит), статеві органи.

Ще одне поширене явище, яке часто плутають з герпесом на губах – тріщини в куточках рота. Якщо ви виявили їх, здайте аналізи. Ймовірно вам бракує вітамінів B, C, а також заліза.

Шершавість на подушечках пальців

Якщо ви відчуваєте шершавість на внутрішній стороні пальців, варто перевірити, чи достатньо в організмі вітамінів A та E. Також причиною може бути паразитоз – група захворювань, яку викликають найпростіші паразити. Наслідками можуть стати гормональні порушення, порушення кровотворення та ослаблення протиракового захисту організму.

Лупа та інші проблеми з волоссям

Випадіння волосся може свідчити, що організм страждає від дефіцитів корисних речовин / Фото Rawpixel

Інколи причина лупи – грибкова інфекція в кишечнику. Проте частіше винуватцем є неправильний догляд, зміна шампуню та інші зовнішні фактори, тож перш ніж панікувати, згадайте, чим ви мили голову останнього разу.

А ось причиною випадання волосся часто є дефіцит білка, заліза, вітаміну D та проблема з гормонами щитоподібної залози. До речі, дефіцит міді – нерідко причина ранньої сивини.

Проблеми з нігтями

Подивившись на нігті, ви побачите лунки. Непомітні лунки можуть говорити про дефіцит заліза, цинку, міді, вітамінів C та B12. Білі крапки на нігтях означають дефіцит цинку. А рифлені нігті – знак анемії.

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Потемніння деяких ділянок шкіри

Потемнілі пахвові западини – ознака інсулінорезистентності. Це може призвести до переддіабетного стану.

Кров з носа

Нестача вітаміну С та корисних жирних кислот нерідко провокує кровотечі з носа та кровоточивість ясен.