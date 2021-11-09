Чтобы обнаружить, что не так с вашим организмом, присмотритесь к сигналам, которые он посылает: это может быть как и обычная усталость, так и регулярные кровотечения из носа. И помните самодиагностика – только первый этап перед лечением. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы подтвердить или опровергнуть свои догадки.

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Усталое лицо

Усталость может свидетельствовать, что организмом не усваиваются полезные вещества / Фото Rawpixel

Хроническая усталость свидетельствует, что организму не хватает белка и железа. Это может быть следствием пониженной кислотности желудка. При этом неважно, что вы едите – полезные элементы не усваиваются, а организм не получает важных витаминов, минералов и аминокислот.

Герпес и трещины в уголках рта

Герпес – надежный спутник понижения иммунитета. Чаще вирус поражает кожу, глаза (конъюнктивит, кератит), половые органы.

Еще одно распространенное явление, которое часто путают с герпесом на губах – трещины в уголках рта. Если вы обнаружили их – сдайте анализы. Вероятно, вам не хватает витаминов B, C, а также железа.

Шершавость на подушечках пальцев

Если вы чувствуете шершавость на внутренней стороне пальцев, следует проверить, достаточно ли в организме витаминов A и E. Также причиной может быть паразитоз – группа заболеваний, которую вызывают простейшие паразиты. Последствиями могут стать гормональные нарушения, нарушения кроветворения и ослабление противораковой защиты организма.

Лупа и другие проблемы с волосами

Выпадение волос может свидетельствовать, что организм страдает от дефицитов полезных веществ / Фото Rawpixel

Иногда причина перхоти – грибковая инфекция в кишечнике. Однако чаще виновником является неправильный уход, смена шампуня и другие внешние факторы. Поэтому прежде чем паниковать, вспомните, чем вы мыли голову в последний раз.

А вот причинами выпадения волос часто является дефицит белка, железа, витамина D и проблема с гормонами щитовидной железы. Кстати, дефицит меди – нередко причина ранней седины.

Проблемы с ногтями

Посмотрев на ногти, вы увидите лунки. Незаметные могут говорить о дефиците железа, цинка, меди, витаминов C и B12. Белые точки на ногтях означают недостаток цинка. А рифленые ногти – знак анемии.

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Потемнение некоторых участков кожи

Потемневшие подмышечные впадины – признак инсулинорезистентности. Это может привести к преддиабету.

Кровь из носа

Недостаток витамина С и полезных жирных кислот часто провоцирует кровотечения из носа и кровоточивость десен.