Про це йдеться у новому дослідженні Інституту глобальної охорони здоров'я Джорджа. Детальніше про унікальні продукти читайте у нашому матеріалі.

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Продукти корисні для серця

Відтепер молочні продукти вважаються безпечними та навіть корисним для роботи серця та судин. Шведські вчені проаналізували результати нового дослідження, яке проводилось у 17 країнах світу, і створили найбільшу базу даних про взаємозв'язок між показниками вживання молочного жиру і ризиком серцево-судинних захворювань та смерті.



Подбайте про здоров'я серцево-судинної системи / Фото Pexels

Суть нового дослідження полягала у тому, що люди повинні були записувати всі види молочних продуктів, які вони споживали протягом дня. Найбільша складність була у тому, що не завжди такі продукти трапляються у "свіжому" вигляді: їх часто додають у готові страви. Тому вчені вдались до більш радикальних заходів.

Ми виміряли рівень в крові певних жирних кислот, які містяться в молочних продуктах, що дало більш об'єктивну оцінку вживання молочних жирів і не залежало від людського фактора,

– пояснив лікар Матті Марклунд з Інституту глобальної охорони здоров'я Джорджа.



Не варто відмовлятись від вживання молочних продуктів / Фото Unsplash

Результати показали, що пацієнти, які вживали молочні продукти, мали у кілька разів нижчі ризики серцево-судинних захворювань, ніж люди, які майже відмовились від них. В останні роки прослідковують тенденцію зростання вживання молочних продуктів у світі, що потребує більш ретельного дослідження їх впливу на організм дорослої людини.

У той час, коли деякі дієтичні рекомендації, як і раніше, пропонують споживачам вибирати знежирені молочні продукти, інші відмовились від цих порад і кажуть, що молочні продукти повинні містити якомога більше цукру і добавок,

– зазначив доктор Марклунд.



Молочні продукти корисні для серця / Фото Pexels

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До того ж медики все частіше повідомляють, що кількість жиру у молочному продукті немає значення, адже його вплив на організм визначається саме видом. Тобто все залежить від того, молоко, сир чи йогурт ви споживаєте. Тому повна відмова від молочних продуктів або навіть зменшення кількості в раціоні – не найкраще вплине на роботу серця.