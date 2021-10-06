Об этом говорится в новом исследовании Института глобального здравоохранения Джорджа. Подробнее об уникальных продуктах читайте в нашем материале.

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Продукты полезные для сердца

Отныне молочные продукты считаются безопасными и даже полезным для работы сердца и сосудов. Шведские ученые проанализировали результаты нового исследования, которое проводилось в 17 странах мира, и создали самую большую базу данных о взаимосвязи между показателями употребления молочного жира и риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.



Позаботьтесь о здоровье сердечно-сосудистой системы / Фото Pexels

Суть нового исследования заключалась в том, что люди должны были записывать все виды молочных продуктов, которые они потребляли в течение дня. Самая большая сложность была в том, что не всегда такие продукты встречаются в "свежем" виде: их часто добавляют в готовые блюда. Поэтому ученые прибегли к более радикальным мерам.

Мы измерили уровень в крови определенных жирных кислот, которые содержатся в молочных продуктах, что дало более объективную оценку употребления молочных жиров и не зависело от человеческого фактора,

– пояснил врач Матти Марклунд из Института глобального здравоохранения Джорджа.



Не стоит отказываться от употребления молочных продуктов / Фото Unsplash

Результаты показали, что пациенты, которые употребляли молочные продукты, имели в несколько раз ниже риски сердечно-сосудистых заболеваний, чем люди, которые почти отказались от них. В последние годы прослеживают тенденцию роста употребления молочных продуктов в мире, что требует более тщательного исследования их влияния на организм взрослого человека.

В то время, когда некоторые диетические рекомендации, как и раньше, предлагают потребителям выбирать обезжиренные молочные продукты, другие отказались от этих советов и говорят, что молочные продукты должны содержать как можно больше сахара и добавок,

– отметил доктор Марклунд.



Молочные продукты полезны для сердца / Фото Pexels

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