Серед головних "ворогів" солодкі напої та продукти з вмістом цукру. Детальніше про шкідливі продукти розповідаємо у нашому матеріалі.

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Яких продуктів варто уникати людям з діабетом

Перш за все Шарлотта Нортон порекомендувала виключити з раціону йогурти з фруктовими наповнювачами. Вони містять у своєму складі багато цукру. Вона також закликає уважно стежити за фруктами, які ви споживаєте:

Коли справа доходить до діабету, фрукти часто неправильно сприймають,

– розповідає медик.



Відмовтесь від сухофруктів / Фото Unsplash

Хворим на діабет варто уникати сухофруктів. Родзинки завдадуть лише шкоди вашому організму, проте свіжий виноград можете без остраху їсти. Він буде чудовим джерелом клітковини.

Я не можу не підкреслити важливість клітковини. Оскільки її споживання уповільнює процес травлення, вона допомагає контролювати рівень цукру в крові. Такі продукти, як боби, броколі, авокадо і яблука є найкращими джерелами клітковини,

– додала Шарлотта Нортон.

Медик також не рекомендує вживати білий хліб та білий рис.

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На яких продуктах варто зробити акцент



Вживайте більше овочів / Фото Unsplash

Своєю чергою існують продукти, споживання яких варто збільшити людям з діабетом другого типу. Зокрема це стосується нежирного м'яса або його замінників для тих, кому протипоказані насичені жири. Робіть акцент на овочах, адже вони є основою здорового харчування. Ці продукти насичують організм не тільки клітковиною, але вітамінами та потрібними мінералами.