На своїй сторінці в інстаграмі дієтологиня розповіла про корисні властивості грибів та поділилась результатами дослідження. Вона стверджує, що цей продукт несе велику харчову цінність, тому його не варто боятись, а сміливо вносити у щоденний раціон.

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Чому гриби корисні



Гриби дуже корисні / Фото Unsplash

Національний центр статистики та охорони здоров'я у США провів дослідження, пов'язане зі споживання грибів. У ньому взяли участь 10 тисяч дітей віком від 9 до 18 років. Щодня вони споживали 84 грами глив або суміші білого гриба та шампіньйонів, у пропорції 1:1. Результати дослідження були просто дивовижними, адже довели, що споживання грибів наповнює організм корисними елементами, зокрема:

клітковина 5 – 6%;

мідь 24 – 32%;

фосфор 6%;

калій 12 – 14%;

селен 13 – 14%;

цинк 5 – 6%;

вітаміни В1 (4,07%), В2 (13 – 15%), В3 (13 – 14%), B6 (4,64%);

холін 5 – 6%;

залізо 2,32%;

фолати 3,66%.

Попри високий вміст поживних елементів, споживання грибів ніяк не впливає на калорійність страви, вміст вуглеводів, насичених жирів та натрію.



Гриби містять мало калорій / Фото Unsplash

Корисні властивості грибів

Серед переваг споживання грибів також великий вміст бета-глюкану, клітковини, яка здатна захищати від раку та позитивно впливати на організм. До того ж сприяє зниженню рівня LDL холестерину (він вважається шкідливим), тригліцеридів та цукру. Також цей вид клітковини дозволить вам довше почуватись ситими.

Гриби містять у своєму складі біоактивні фітонутрієнти й антиоксиданти, а саме ерготионеїн та глутатіон. Варто пам'ятати, що саме вони відповідають за здоров'я ваших клітин та ефективно борються із запальними процесами.

Гриби також корисні високим вмістом білка, який забезпечить організм незамінними амінокислотами, та глутамінової кислоти, що надає грибам смак умамі. Саме його ототожнюють зі смаком м'яса чи білка. Тож цей продукт особливо буде корисним для тих, хто на рослинному харчуванні.

Дієтологиня Інна Василик рекомендує робити акцент та таких видах грибів: гливи, шампіньйони, лисички, білий гриб, китайські reishi, shiitake, японські maitake i hiratake.



Корисні види грибів / Фото Unsplash

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Текст публікації Інни Василик:

Чи гриби несуть у собі якусь харчову цінність?



Розкажу про дослідження, проведене в рамках розробки дієтичиних рекомендацій Національним центром статистики й охорони здоров'я у США (NHANES, 2016 – 2011). У дослідженні брали участь діти й підлітки від 9 до 18 років. Загальна кількість учасників 10 тисяч осіб яким щодня давали по 84 грами або окремо гливи, або суміш білого гриба й шампіньйонів (1:1). Результати дослідження показали, що додання до раціону порції грибів привело до збільшення у вмісту клітковини на 5% -6%, міді (24% – 32%), фосфору (6%), калію (12% – 14%), селену (13% – 14%), цинку (5% – 6%), вітаміну В2 (13% – 15%), В3 (13% – 14%) і холіну (5% – 6%), заліза (2,32%), В1 (4,07%), фолатів (3,66%) й вітаміну B6 (4,64%) але не вплинуло на калорійність, вміст вуглеводів, насичених жирів й натрію.

Що ще цікаво

Гриби є джерелом бета-глюкану. Це такий вид клітковини, який має протиракові властивості й корисний вплив на наш організм. Знижує рівень LDL холестерину (той що називаємо "поганим"), тригліцеридів, рівень цукру в глікемічний індекс страви й утримує довше відчуття насичення.

Гриби багаті на біоактивні фітонутрієнти й антиоксиданти, такі як ерготионеїн й глутатіон. Антиоксиданти захищають наші клітини від ушкоджень, допомагають зменшити запальні процеси.

Білок у більшості грибів має повний профіль незамінних амінокислот. Що дуже цінно, особливо як на рослинний продукт. А глутамінова кислота надає грибам смак умамі, який ототожнюють з "смаком м'яса" чи білковим смаком. Якщо ви на рослинному харчуванні – зверніть увагу.

Види грибів, на які я рекомендувала б звернути увагу – гливи, шампіньйони, лисички, білий гриб, Китайські Reishi, Shiitake, японські Maitake i Hiratake.