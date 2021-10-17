Среди главных "врагов" сладкие напитки и продукты с содержанием сахара. Подробнее о вредных продуктах рассказываем в нашем материале.

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Каких продуктов следует избегать людям с диабетом

Прежде всего Шарлотта Нортон порекомендовала исключить из рациона йогурты с фруктовыми наполнителями. Они содержат в своем составе много сахара. Она также призывает внимательно следить за фруктами, которые вы потребляете:

Когда дело доходит до диабета, фрукты часто неправильно воспринимают,

– рассказывает медик.



Откажитесь от сухофруктов / Фото Unsplash

Больным диабетом следует избегать сухофруктов. Изюм на несет только вред вашему организму, однако свежий виноград можете без боязни есть. Он будет отличным источником клетчатки.

Я не могу не подчеркнуть важность клетчатки. Поскольку ее потребление замедляет процесс пищеварения, она помогает контролировать уровень сахара в крови. Такие продукты, как бобы, брокколи, авокадо и яблоки являются лучшими источниками клетчатки,

– добавила Шарлотта Нортон.

Медик также не рекомендует употреблять белый хлеб и белый рис.

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На каких продуктах стоит сделать акцент



Употребляйте больше овощей / Фото Unsplash