Існує цілий список гормонів, які відповідають за гарну фігуру. Якщо в організмі їх забагато, або ж навпаки – є брак, тіло обов'язково на це відреагує. Дієтологиня Світлана Фус розповіла, які ж гормони впливають на вагу.

Корисно ГРВІ чи глисти: симптоми зараження можуть бути однакові

Які гормони впливають на фігуру

Інсулін

Це гормон, який виробляється бета-клітинами підшлункової залози. Головне завдання інсуліну – контролювати та знижувати концентрацію глюкози в крові. Він також відповідає за регуляцію обміну вуглеводів та ліпідів.

Лептин



Лептин впливає на вагу / Фото Unsplash

Цей гормон часто причетний до ожиріння, адже виробляється саме жировими клітинами. Його вміст залежить від кількості жирів, які накопичуються, і від фізичної активності. Вроджений дефіцит лептину призводить до тяжких форм раннього ожиріння.

Естрадіол

Естрадіол — це головний і найактивніший жіночий статевий гормон, який належить до групи естрогенів. На жаль, він часто стає причиною неприємних жирових відкладень за жіночим типом. Шкідливим є саме надлишок гормону в організмі, адже він призводить до набору ваги.

Гормони щитоподібної залози

В нашому організмі значною мірою за процес обміну речовин відповідають гормони щитоподібної залози, а саме Т3, Т4 та тиреотропний гормон. Порушення їхнього балансу грозять коливаннями ваги.

Кортизол

Кортизол виробляється наднирниками та відповідає за енергетичні ресурси. Саме він захищає вас щодня від стресу та його негативних впливів. Порушення балансу кортизолу призводить до накопичення жиру в ділянці живота та шиї.



Кортизол захищає від стресу / Фото Unsplash

Тестостерон

Цей гормон активно залучений у ліпідному обміні. Його достатня кількість забезпечує швидкий метаболізм у чоловічому організмі. А жінкам варто бути обережними з надлишками тестостерону, адже він може спричинити порушення роботи ендокринної системи та ожиріння.

Пролактин

Цей гормон не надто досліджений та відповідає за вироблення молока у жінок. Якщо в організмі його вміст занадто високий, схуднути буде важко як жінкам, так і чоловікам.

Цікаво знати Приготуйте разом з дитиною: простий рецепт корисного десерту

Текст публікації Світлани фус:

"У мене здорове харчування, я займаюся спортом, а вага вперто стоїть". Іноді я чую це на своїх консультаціях, але при оцінці раціону пацієнта я розумію, що йому тільки здається, що раціон збалансований. В основному, якщо відкоригувати харчування та дотримуватись рекомендацій, то вага починає знижуватися. Але, дійсно, є випадки, коли вам не вдається скинути вагу через гормони.

Розберімось в тому, які гормони впливають на схуднення: