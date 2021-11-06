Существует целый список гормонов, отвечающих за хорошую фигуру. Если в организме их многовато, или наоборот – есть брак, тело обязательно на это отреагирует. Диетология Светлана Фус рассказала, какие же гормоны влияют на вес.

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Какие гормоны влияют на фигуру

Инсулин

Это гормон, вырабатываемый бета-клетками поджелудочной железы. Главная задача инсулина – контролировать и снижать концентрацию глюкозы в крови. Он отвечает за регуляцию обмена углеводов и липидов.

Лептин



Лептин влияет на вес / Фото Unsplash

Этот гормон часто причастен к ожирению, ведь производится именно жировыми клетками. Его содержание зависит от количества накапливаемых жиров и от физической активности. Врожденный дефицит лептина приводит к тяжелым формам раннего ожирения.

Эстрадиол

Эстрадиол – это главный и активный женский половой гормон, который принадлежит к группе эстрогенов. К сожалению, он часто становится причиной неприятных жировых отложений по женскому типу. Вреден именно избыток гормона в организме, ведь он приводит к набору веса.

Гормоны щитовидной железы

В нашем организме в значительной степени за процесс обмена веществ отвечают гормоны щитовидной железы, а именно Т3, Т4 и тиреотропный гормон. Нарушения их баланса чреваты колебаниями веса.

Кортизол

Кортизол производится надпочечниками и отвечает за энергетические ресурсы. Именно он защищает вас ежедневно от стресса и его негативных воздействий. Нарушение баланса кортизола приводит к накоплению жира в области живота и шеи.



Кортизол защищает от стресса / Фото Unsplash

Тестостерон

Этот гормон активно вовлечен в липидный обмен. Его достаточное количество обеспечивает скорый метаболизм в мужском организме. А женщинам следует быть осторожными с избытками тестостерона, ведь он может повлечь за собой нарушение работы эндокринной системы и ожирение.

Пролактин

Этот гормон не слишком исследован и отвечает за выработку молока у женщин. Если в организме его содержание слишком высокое, похудеть будет тяжело как женщинам, так и мужчинам.

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Текст публикации Светланы фус:

"У меня здоровое питание, я занимаюсь спортом, а вес упрямо стоит". Иногда я слышу это на своих консультациях, но при оценке рациона пациента я понимаю, что ему только кажется, что рацион сбалансирован. В основном, если откорректировать питание и придерживаться рекомендаций, вес начинает снижаться. Но, действительно, есть случаи, когда вам не удается сбросить вес из-за гормонов.

Разберемся в том, какие гормоны влияют на похудение: