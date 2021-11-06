Существует целый список гормонов, отвечающих за хорошую фигуру. Если в организме их многовато, или наоборот – есть брак, тело обязательно на это отреагирует. Диетология Светлана Фус рассказала, какие же гормоны влияют на вес.
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Какие гормоны влияют на фигуру
Инсулин
Это гормон, вырабатываемый бета-клетками поджелудочной железы. Главная задача инсулина – контролировать и снижать концентрацию глюкозы в крови. Он отвечает за регуляцию обмена углеводов и липидов.
Лептин
Лептин влияет на вес / Фото Unsplash
Этот гормон часто причастен к ожирению, ведь производится именно жировыми клетками. Его содержание зависит от количества накапливаемых жиров и от физической активности. Врожденный дефицит лептина приводит к тяжелым формам раннего ожирения.
Эстрадиол
Эстрадиол – это главный и активный женский половой гормон, который принадлежит к группе эстрогенов. К сожалению, он часто становится причиной неприятных жировых отложений по женскому типу. Вреден именно избыток гормона в организме, ведь он приводит к набору веса.
Гормоны щитовидной железы
В нашем организме в значительной степени за процесс обмена веществ отвечают гормоны щитовидной железы, а именно Т3, Т4 и тиреотропный гормон. Нарушения их баланса чреваты колебаниями веса.
Кортизол
Кортизол производится надпочечниками и отвечает за энергетические ресурсы. Именно он защищает вас ежедневно от стресса и его негативных воздействий. Нарушение баланса кортизола приводит к накоплению жира в области живота и шеи.
Кортизол защищает от стресса / Фото Unsplash
Тестостерон
Этот гормон активно вовлечен в липидный обмен. Его достаточное количество обеспечивает скорый метаболизм в мужском организме. А женщинам следует быть осторожными с избытками тестостерона, ведь он может повлечь за собой нарушение работы эндокринной системы и ожирение.
Пролактин
Этот гормон не слишком исследован и отвечает за выработку молока у женщин. Если в организме его содержание слишком высокое, похудеть будет тяжело как женщинам, так и мужчинам.
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Текст публикации Светланы фус:
"У меня здоровое питание, я занимаюсь спортом, а вес упрямо стоит". Иногда я слышу это на своих консультациях, но при оценке рациона пациента я понимаю, что ему только кажется, что рацион сбалансирован. В основном, если откорректировать питание и придерживаться рекомендаций, вес начинает снижаться. Но, действительно, есть случаи, когда вам не удается сбросить вес из-за гормонов.
Разберемся в том, какие гормоны влияют на похудение:
- Инсулин. Гормон поджелудочной железы. Регулирование обмена углеводов и липидов.
- Лептин. Гормон, производимый жировыми клетками. Его содержание непосредственно коррелирует с количеством жировой ткани и обратно коррелирует с физической активностью человека. Врожденный дефицит лептина вызывает тяжелые формы раннего ожирения.
- Эстрадиол способствует накоплению жировых отложений по женскому типу. Его избыток дает толчок для набора веса по женскому типу у мужчин, а у девушек – в проблемных местах.
- Гормоны щитовидной железы (Т3, Т4, тиреотропный гормон). Регулируют скорость и интенсивность обмена веществ, поэтому нарушения в их уровне могут приводить к колебаниям веса.
- Тестостерон. Непосредственно участвует в липидном обмене. Тестостерон в достаточном количестве у мужчин обеспечивает быстрый метаболизм. А вот у женщин его избыток приводит к нарушению работы эндокринной системы и ожирению.
- Пролактин. Малоизученный гормон. Отвечает за выработку молока у женщин. Но если он высок, то мужчина или женщина, похудеть вряд ли удастся.
- Кортизол. Обеспечивает организм энергией. Производится надпочечниками. Благодаря ему энергетические ресурсы перемещаются в органы и ткани, требующие питания. Он помогает оградить организм от стресса и его последствий. Нарушение нормы кортизола приводит к накоплению жира в области живота и шеи.